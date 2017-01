LANCER “Mastery” Nuclear Blast

0

Nuevo disco de una banda relativamente joven si tomamos en cuenta que se formó en 2012, en Arvika, Suecia, más concretamente en la Music Academy Of Ingesund. Ya en la primavera de ese año, debutaban con un EP llamado >Purple Sky<, en 2013 editaban su primer larga duración >Lancer<, producido por Tommy Reinxeed y Ronny Milianowicz, además de contar con colaboraciones de músicos de Hammerfall, así como de Michael Kiske y Timo Tolkki.

Su nuevo trabajo >Mastery< sigue la línea de bandas Heavys, como precisamente, Hammerfall, Sonata Arctica, por citarte algunas. Por lo que con esto, ya os podéis ir haciendo una idea de lo que vais a encontrar.

Tras varias escuchas, el disco posee temas muy sólidos y llamativos, como la enorme “Envy Of The Gods”, un tema donde muestras todas sus facultades, en un corte lleno de matices, cambios, riffs y juegos vocales a cargo de Isak, que nos demuestran el gran cantante que es. El tema empieza lento, en plan balada, para luego dar un cambio radical de estilo y velocidad, introduciéndonos en una vorágine de sensaciones, propias del Heavy Metal más cañero y clásico.

“Victims Of The NIle” es igual de largo y uno de mis favoritos, por la dinámica del tema, los múltiples cambios y solos que nos encontraremos, acertados coros y un corte en general que empieza lento y evoluciona de manera envolvente a los pocos segundos atrapándote y dejándote agotado al final. Uno de los mejores sin duda.

Antes nos habían ofrecido, ahora sí, una agradable balada, con el tema “World Unknown”, con voces limpias y una base musical, muy delicada y lenta, con la que han conseguido ofrecernos un tema muy sensible.

“Widomaker” por el contrario, es más clásico, dentro del Heavy, cañero de principio a fin, con riffs pegadizos y una base de las que te invitan a saltar y moverte sin parar. Muy agudos los solos, tanto la base rítmica como el solo que brilla en un corte rápido y contundente. “Mastery” tema que da nombre al disco, es el tercero en la cola, y es además de potente y agresivo, vertiginosos, en cambios, con algunas secciones a capela sonde notamos en plenitud de condiciones la buena voz de Stenvall.

En resumen es un disco que sigue la estela del heavy metal más tradicional y que llenara a todos aquellos que sigan a bandas como las citadas al principio. Me gusto el buen trato que han hecho en las bases y en los riffs, incluidos los solos, que son constantes y de los que dejan huella e invitan a volver a repasar el disco, incluso uno de bajo muy acertado en “Mastery” previo al solo.

Un disco digamos que sencillo porque lo que vas a encontrar es puro Heavy Metal, pero hecho con buen gusto, y la calidad que atesoran estos músicos, que pronto se han hecho escuchar y no por ello continúan cosechando buenas opiniones entre la prensa especializada.

Temas:

1. Dead Raising Towers 3:36

2. Future Millennia 3:33

3. Mastery 4:47

4. Victims Of The Nile 7:35

5. Iscariot 5:19

6. Follow Azrael 6:28

7. Freedom Eaters 4:42

8. World Unknown 3:53

9. Widowmaker 4:29

10. Envy Of The Gods 7:33

Formación:

Isak Stenvall | voces

Ewo Solvelius | guitarras

Frederik Kelemen | guitarras

Emil Öberg | bajo

Sebastian Pedernera | batería