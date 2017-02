HUMAN ASHTRAY “Exile” Blood Fire Death/No Humano Records

Tercer asalto de la banda Gerundense con su peculiar y muy personal Death Metal extremo que no dejará títere sin cabeza, dentro de sus 25 minutos de intensidad, locura y enloquecidos riffs, que tras sus doce años de fundación, no dejan de crear temas intensos.

Han tardado mucho en hacerse notar tras cinco años en las sombras, pero ha valido la pena la espera, con un disco a toda pastilla, en donde no hay un solo resquicio de paz y tranquilidad, pero si abundantes y punzantes riffs que parecen cuchillos en tu espalda.

Parece que la incorporación de Herpes al bajo le ha dado estabilidad a la banda, pero es sobre todo una gran producción a sus espaldas la que respalda este tercer trabajo extremo, ya que de no ser así, no podríamos apreciar con esmero los múltiples detalles del disco, que pese a ser un vivo ejemplo de Música extrema a más no poder, el buen sonido conseguido, nos deja escuchar bien el bajo, los cortos solos, diferenciar los riff, el buen hacer de la batería y la constante y mutiladora voz del cantante.

Este es un disco para seguidores de experiencias fuertes, o de bandas como The Black Dahlia Murder, At The Gates, Aborted, por citar algunas. Yo en lo personal me quedo con “Seecking The Strenght” por la rítmica y ese efecto en la guitarra a modo de guiño, muy bien logrado, dentro de tanto caos, porque aunque no lo parezca, es un disco melódico, dentro de su propio caos, dentro de su incansable ir y venir, la banda sabe a lo que va y por lo que va. E allí precisamente que destaco, el buen hacer del sonido del disco, ya que sin ello, el disco sería incomprensible y por tanto no atenderíamos los detalles que posee.

Otro vivo ejemplo es la aplastante melodía de “Post Mortem Nihil Est”, que demuestra el buen gusto por hacer las cosas bien. Es grato ver que en España, no solo existe Avulsed, que tiene todo mi respeto y posee grandes discos, pero últimamente gracias a esta compañía Blood Fire Death, se están dando a conocer bandas de gran calibre, que poco o nada tienen que envidiarles a las antes mencionadas y tantas otras en el género extremo y otros no tan agresivos. Human Ashtray, creo que se han sacado el mejor disco de su carrera y que la estabilidad les dure muchos años, para siguiendo esta renovada etapa, no sigan ofreciendo obras de arte extremas como estas, llenas de dinamismo y buen gusto por el metal.

Temas:

01. Rbmk-1000

02. The Last Lines Of Exile

03. Bacteriological Warfare

04. Seeking The Strength

05. Post Mortem Nihil Est

06. The Purest Of All Evil

07. Death Is Certain, Life No

Miembros: