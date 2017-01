GRAVE DIGGER “Healed By Metal” Napalm Records

0

Los alemanes vuelven con fuerza en 2017, con uno de sus mejores discos de los últimos años. Claro, fresco, y directo al grano con riff sencillos, pero pegadizos y con temas fáciles de digerir, quizás este allí el éxito del disco, que han conseguido ofrecernos 10 cortes puros de Heavy Metal, con su personal sello, y riffs y estribillos pegadizos y fáciles de seguir y de memorizar. Además de que los temas enganchan a la primera tal es el caso del corte “When Night Falls” con riffs potentes y una base rítmica constante y aguda que no para en todo el corte.

“Lawbreaker” empieza con el típico sonido del motor de una moto y seguido unos riffs, muy utilizados por Judas Priest, que te enganchan a la primera. El Heavy Metal en su estado más puro, además de que la banda pone a su disposición sus años de experiencia, típica voz y majestuoso sonido, lo que hace que su regreso en 2017, sea uno de los mejores que les recuerdo y eso que ya llevan años.

En lugar de ser un disco más de heavy Metal, monótono y aburrido, la banda ha conseguido todo lo contrario, gracias, a por decirlo de una manera, un disco sencillo en matices y sensaciones. Pero dicen que en la sencillez esta la magia y la creatividad. De allí que con >Healed By Metal< Grave Digger vuelve con fuerza y sobre todo con ideas renovadas y frescas en un mundillo que como no te renueves periódicamente, estas muerto.

“Call For War” es otro éxito, un poco más pausado, pero igual de potente, además de unos enigmáticos coros y riffs que nos cautivarán desde el inicio.

Hacia el final la banda nos ofrece dos cortes divertidos, el primero “Hallelujah”, por sus coros y estructura, quizás no el mejor del disco, pero divertido sí que es. Y el último “Laughing With The Dead”, con esas risas de ultratumba, que divierten y ofrecen un tono jocoso al disco, además de los punteos del principio que son un éxito. Un corte más lento que el resto, pero fuerte en sensaciones.

36 años no es para tomárselo a broma, pero sí creo que con >Healed By metal< la banda ha dado un salto de calidad y sobre todo de reinventarse de nuevo que es meritorio de escuchar y nos demuestran por que llevan tanto tiempo en este negocio.

Sin duda uno de sus mejores discos que le he escuchado en años. Clásico y puro heavy Metal, pero esto es lo que todos les pedimos, ¿no es así?, entonces a disfrutarlo.

Temas:

Healed By Metal When Night Falls Lawbreaker Free Forever Call For War Ten Commandments Of Metal The Hangman´s Eye Kill Ritual Hallelujah Laughing Eith The Dead

Formación:

Chris Boltendahl – Voz

Jens Becker – Bajo

Stefan Arnold – Batería

Hans Peter “H.P.” Katzenburg – Teclados

Axel Ritt – Guitarra