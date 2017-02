FIREWIND “Immortals” Century Media

Contundente y poderoso, es la definición de lo nuevo de los griegos Firewind que nos ofrecen un disco, ya no solo compacto, y muy Heavy, sino que posee un sonido envolvente que te captura desde sus primeros riffs, ya que es algo tan evidente que denota el gran paso que ha dado la banda con este nuevo trabajo. Recordemos que no editaban un nuevo álbum desde >Few Against Many< (2012) y un año después su directo >Apotheosis< (2013), por lo que la espera ya se hacía larga y bien ha merecido la pena.

La banda mantiene su sello personal y principal carta de presentación que no es otra que un Heavy Metal fuerte y con muy buenos riffs, que es donde basa su grandeza, además no olvidemos que todo parece girar sobre su guitarrista Gus G. (Kostas Karamitroudis), quien además ha tocado con Ozzy Osbourne, Arch Enemy, Dream Evil por citar algunas, lo que demuestra su gran potencial y punto de referencia para muchos nuevos guitarristas.

Su Power Metal, continua por tanto fresco y lleno de ideas, que podrás revivir en su nueva obra, que es potente de principio a fin, incluso la balada del disco, no están solo de relleno, nada más lejos de la realidad, “Lady Of 1000 Sorrows”, con acústicas incluidas, nos remontan a lo mejor de la época del Hard Rock de los 80´s, además posee secciones fuertes, que se desmarcan de las típicas baladas, lo que nos ofrece por tanto un corte muy original dentro de este género, delicada pero fuerte a la vez.

Luego posee otro tema que sobre sale, por su buen ingenio, como es “Ode To Leonidas” con introducción en plan comentario que les ha quedado muy bien y luego hace la entrada el tema, de forma brutal, con una contundencia y potencia, solo al alcance de genios como estos músicos, un corte que te acoge y atrapa desde sus primeras melodías. Como también lo consigue el solo de su tema de inicio, “Hands Of Time” y es que sopesando la experiencia y trayectoria de estos músicos, solo podíamos esperar un gran disco de principio a fin, sólido en estructuras y sumamente creativo en riffs y solos.

Es un disco, que te exige a más escuchas, y posee múltiples sensaciones, gracias como comentaba a su gran trabajo melódico en todos sus cortes, en donde la instrumental “Immortals”, se aleja de los tópicos, para ofrecernos un aquelarre de velocidad y riffs en dos minutos mágicos.

No hay un tema flojo en todo el disco, otra de sus virtudes, y sobre todo me enamoro, el envolvente sonido que han conseguido, algo no siempre tan fácil de conseguir, esto, como no ayuda a que se disfrute mejor el producto en su totalidad.

Gran disco para los amantes del Heavy Metal o Power Metal más clásico.

FIREWIND – “Immortals” (44:38)

Temas:

1. Hands Of Time (04:49)

2. We Defy (03:52)

3. Ode To Leonidas (05:59)

4. Back On The Throne (04:03)

5. Live And Die By The Sword (06:12)

6. Wars Of Ages (04:05)

7. Lady Of 1000 Sorrows (04:42)

8. Immortals (01:57)

9. Warriors And Saints (04:08)

10. Rise From The Ashes (04:30)

Line-Up:

Henning Basse – Voces

Gus G. – Guitarra

Petros Christo – Bajo

Bob Katsionis – Teclados

Jo Nunez – Batería