EX DEO “The Immortal Wars” Napalm Records

La banda de Melodic Death Metal regresa con su tercer disco, >The Immortal Wars<, uno de los más esperados tras sus dos obras de arte anteriores. Un proyecto de músicos experimentados que encabeza Maurizio Iacono, vocalista de Kataklysm, es por tanto una banda canadiense, que ha ganado adeptos como la espuma, de allí que esta tercera obra, fuera tan esperada.

La banda sigue la estela dejada con >Caligvula< (2012), quizás un disco con mayor participación de secciones orquestales, lo que aumenta si cabe ya su aura mística y guerrera, donde de nuevo se basa en la historia de Roma, la ciudad eterna.

El disco lo componen ocho temas, que son siete si no contamos una pequeña intro a mediados del disco, “Suavetaurilia (Intermezzo)”, lo que nos puede saber a poco, tras la larga espera pero que entendemos, ya que es un proyecto y eso significa que tienen sus bandas principales y eso quieras o no les resta tiempo. Por lo que enfocados en aceptar lo que es, un proyecto de grandes músicos consagrados y que salvo puntuales excepciones, veremos en directo en contadas ocasiones en la vida.

Me da la sensación que el disco continua allí donde lo dejaron, lo que poco margen nos deja de evolución, salvo eso sí, más orquestaciones, y como no el buen juicio y agrado por secciones melódicas, dentro de un estilo extremo, y punzante voz de Iacono, que le añade un tinte narrativo y decadente muy significativo. Un disco que bien podrías ser la banda sonora de cualquier película de esta época.

“The Rise Of Hannibal” es más de medios tiempos, más en plan narrándonos un cuento, muy majestuoso y pausado, así que es con “Hispania (Siege Of Saguntum)”, donde la banda evoca su vertiente más extrema y melódica.

Me cautivo la rítmica y solos de “Crossing Of The Alps”, los coros y la pausa de “Cato Major: Carthago delenda est!” por citar algunas. En resumen un disco muy épico de Death Metal, lo que ya de por sí llama la atención y precedido por la mente maestra de Maurizio Iacono, pero se me hace muy parecido a sus anterior trabajo, salvo contadas pinceladas, y un sonido muy encajonado, como falto de brillo, lo que me deja una sensación pobre al final del viaje.

Temas:

1 The Rise of Hannibal

2 Hispania (The Siege of Saguntum)

3 Crossing of the Alps

4 Suavetaurilia (Intermezzo)

5 Cato Major: Carthago delenda est!

6 Ad Victoriam (The Battle of Zama)

7 The Spoils of War

8 The Roman