Crítica de Thrash Anthems II de DESTRUCTION del sello Nuclear Blast Records

La continuación del “Thrash Anthems” de 2007, el nuevo álbum re-tocará otro lote de clásicos, incluyendo “United By Hatred”, “Confused Mind” y “The Ritual”.

Para “Thrash Anthems II”, DESTRUCTION recurrió a sus fieles seguidores a través de PledgeMusic para ayudarlos a crear el disco y contribuir a la historia épica de la banda. PledgeMusic, líder en plataformas directas a fanáticos, permite a los artistas acercarse más a sus admiradores, ofreciendo actualizaciones de pledgers directamente de la banda y elementos no disponibles en ningún otro lado. El soporte para »Thrash Anthems II« fue tan fuerte que la banda decidió que el álbum no debería ser exclusivo para los seguidores de Pledge de la banda, sino que, como se anunció al comienzo de la campaña, también se lanzará en una versión alternativa a través de Nuclear Blast Records. »Thrash Anthems II« es una de esas historias raras y hermosas que ha escrito la escena del metal, y gracias a la cooperación de Nuclear Blast, esta historia estará disponible para todos los fanáticos de DESTRUCTION.

Los fanáticos influyeron en la selección de la lista de temas y garantizaron que “Thrash Anthems II” consistiera principalmente en éxitos clásicos de DESTRUCTION de los 80. Después de confirmar la lista de canciones, DESTRUCTION se dirigió a Suiza, donde trabajaron en las regrabaciones en Little Creek Studios. Trabajando incansablemente desde enero hasta marzo, el álbum fue producido por V.O. Pulver … ¡y el resultado es increíble! Las canciones recién grabadas no han perdido ninguno de sus bordes originales, a pesar del nuevo sonido potente. Desde ‘Black Mass’ hasta ‘Sentence Of Death’, ‘The Ritual’ y ‘Antichrist’, las canciones suenan incondicionalmente duras, y aún se presentan como clásicos atemporales de una banda legendaria. La obra de portada fue creada por el artista Gyula.

La historia de DESTRUCTION está marcada por años productivos y exitosos, y su arduo trabajo (¡ya desde 1982!) Produce frutos. Siendo parte de los ‘Teutonic Big Four’ junto a sus camaradas del Thrash: KREATOR, SODOM y TANKARD, el trío cuenta con innumerables clásicos inmortales que unen a los jóvenes y viejos maníacos de Thrash. DESTRUCTION sigue siendo una de las bandas de metal más fuertes del mundo de hoy. Con »Thrash Anthems II«, dan a la escena otra oferta de riffs brutales y canciones inmortales … ¡puro Thrash Metal!

Temas:

1. Confused Mind 5:50

2. Black Mass 3:59

3. Frontbeast 2:01

4. Dissatisfied Existence 4:34

5. United By Hatred 4:36

6. The Ritual 4:40

7. Black Death 6:39

8. The Antichrist 3:11

9. Confound Games 4:51

10. Ripping You Off Blind 5:30

11. Satan’s Vengeance 3:22

Formación:

Schmier | voces, bajo

| voces, bajo Mike | guitarra

Vaaver | batería

