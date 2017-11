Crítica de From Spirits and Ghosts Score For A Dark Christmas de TARJA – earMUSIC

La inconfundible Tarja nos sorprende con un disco navideño, algunas semanas antes de lo previsto, algo ya habitual en estos tiempos. Si bien no es un trabajo con nuevos temas, a excepción del corte “Together”, es más bien un especial de temas navideños, otorgándole su peculiar punto de vista y como no su original voz. Digamos que es un disco navideño, para aquellos que no disfrutan particularmente de estas fechas, y mira que los hay, ya que son cortes con uns aura muy oscura y que particularmente me han encantado, ya que, sin oponerme, a,los que aman estas fechas, a veces otro punto de vista a tanto ambiente meloso, gusta y nos ofrece distintas perspectivas.

El álbum incluye 11 canciones, todos clásicos de navidad, incluido el tema en español (al menos una parte) “Feliz Navidad” que ha quedado muy bien. Lo dicho este disco nos ofrece algo nunca visto, ya que Tarja mezcla únicamente su clásica voz con influencias góticas más oscuras, utilizando con ello el sonido de una gran orquesta, con lo que Tarja da un siniestro giro a canciones tradicionales, que nunca sonaron tan intimidatorias, dándole al oyente la ocasión de estar escuchando una película bastante oscura.

Su nuevo tema, se adapta muy bien al sonido, ya que esta alineada con la oscuridad del disco y encarna por tanto el tema de los fantasmas y el misticismo por todas partes.

De hecho el comentario de la misma Tarja sobre el disco, define muy bien el pensar y razón de ser del mismo y por tanto lo que os vais a encontrar. “Producir un álbum de navidad oscuro en medio del verano es un proceso muy interesante, especialmente si lo estás componiendo en el Mar del Caribe, un entorno significativamente diferente a la navidad de nieve a la que estoy acostumbrada en mi país de origen, Finlandia. Otra prueba de que la oscuridad viene de adentro. En este álbum he explorado el otro lado de la Navidad. La Navidad de las personas solitarias y las desaparecidas. La Navidad para aquellos que no encuentran alegría en las luces parpadeantes y los cascabeles”.

Más claro, no podía ser, así que como colección de villancicos oscuros, para aquellos que vayan a pasar o desean estar solos en estas fechas, viene perfecto y si no también. Pero queda en eso solamente, lo cuál no es poco, pero no nuevos temas de la diva que es lo que muchos hubieran deseado, bueno uno, “Together”, pero tampoco será recordado por ser su mejor tema en los últimos años.

Web

Facebook

Tweeter

Instagram

YouTube

Temas:

O Come, O Come Emmanuel Together We Three Kings Deck The Halls Pie Jesu Amazing Grace Tannenbaum Have Yourself a Merry Little Christmas God Rest Ye Feliz Navidad What Child Is This We Wish You a Merry Christmas

Comentarios

Comentarios