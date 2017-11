Crítica de Cold Like War de WE CAME AS ROMANS del sello Sharptone Records

Parece que estamos en una época dorada del Metalcore, ya que no dejan de llegarnos buenos discos dentro de este estilo tan particular, no solo en sensaciones, sino en sus peculiares cambios de ritmo y el buen manejo de diferentes estilos vocales, que hacen que su propuesta sea muy atractiva. Tienen esa positiva dualidad entre lo comercial y lo extremo, que lo hacen llamativo y sin duda un producto a tomar en cuenta.

Hoy os traemos lo nuevo de WE CAME AS ROMANS, >Cold Like War<, una banda para nada desconocida, antiguamente llamada The Emergency, formada en 2005 y con varios discos bajo el brazo. Su vuelta la mercado viene marcada por un trabajo sólido de principio a fin y sobre todo muy variado en emociones, siempre con su peculiar estilo como bandera, pero que como comentaba antes, es un estilo que esta en boga y cada nuevo lanzamiento define mejor el buen estado de forma del estilo y las bandas que lo apoyan.

2017 es el comienzo de una nueva era para WE CAME AS ROMANS. Después de un turbulento 2016, tranquilo desde una perspectiva exterior pero forjado con muchas pruebas, tribulaciónes y lucha internamente. Después de encontrar más que un nicho, pero un hogar en SharpTone Records, reconectarse con su primer agente de reservas y liberarse de las relaciones tóxicas que los frenaban, WE CAME AS ROMANS finalizó el proceso de grabación y producción de su quinto álbum de estudio de larga duración: »Cold Like War«. En una palabra, el álbum representa la adversidad, en todas sus diversas formas. Es un compendio emocionante, enérgico e inmensamente pegadizo de canciones que ejecutan toda la estratagema de la emoción-agresión a la tristeza, amor al odio-para capturar la mayor parte del conflicto y la agitación. WE CAME AS ROMANS perduraron para llegar a este punto. sus carreras y sus vidas. “[El título] es sobre lucha, esos ensayos”, dice el guitarrista y compositor Joshua Moore. “Nos pueden acercar el uno al otro, hacia aquellos que amamos, hacia aquellos que nos han apoyado. Porque los últimos dos años para nosotros se han sentido como esta guerra gigante, una guerra interna, para encontrar el camino correcto para nuestra banda … para descubrir cómo permanecer juntos y ser felices de nuevo “.

»Cold Like War« es parte del estilo dinámico, enérgico y entusiasta de metalcore WE CAME AS ROMANS conquistó los corazones y los oídos de su escena local de Michigan con “Dreams” y parte algo nuevo y enigmático. Es el producto de éxitos triunfantes y de un conflicto y desesperación que lo consume todo. Es el equilibrio entre la armonía y el caos que surge al recuperarse después de casi desmoronarse: esa victoria vibrante y climática sobre una adversidad aparentemente inconmensurable que la hace relacionarse con los oyentes de cualquier origen musical en cualquier país. »Cold Like War« considera que WE CAME AS ROMANS entrando en erupción en 2017 después de una senescencia misteriosa pero productiva para recuperar una vez más su trono como una de las bandas más dedicadas y enérgicas que jamás haya visto la música underground. WE CAME AS ROMANS, armados con su próximo y quinto lanzamiento de larga duración, estamos preparados para engullir audífonos, altavoces y lugares de todo el mundo, como la guerra que tan audazmente simboliza.

Temas:

1. Vultures With Clipped Wings 4:04

2. Cold Like War 3:46

3. Two Hands 3:53

4. Lost In The Moment 4:12

5. Foreign Fire 3:53

6. Wasted Age 3:46

7. Encoder 3:19

8. If There’s Nothing To See 4:35

9. Promise Me 3:45

10. Learning To Survive 4:29

Formación:

David Stephens | voces

Kyle Pavone | teclados, voces

Joshua Moore | guitarras

Brian „Lou“ Cotton | guitarras

Andrew Glass | bajo

