Crítica de Bad Blood Rising de SANTA CRUZ del sello M-Theory

Interesante banda de Hard rock de Finlandia, que nos ofrece un sonido moderno y una banda que merece, sin duda una escucha profunda, para irle sonsacando sus múltiples detalles. Curiosamente es una banda que gana enteros, precisamente en sus temas más lentos, como por ejemplo en la semi balada “Drag Me Out Of The Darkness”, con unas apasionantes melodías, dentro de una base sólida, pero con llamativos cambios de ritmo más lentos con secciones de piano que hará las delicias de los amantes del género.

Luego la banda lo borda con otro tema lento, “Breathe” que os hará recordar “Patience” de Guns N Roses, porque el corte inicia con unos silbidos que enganchan a la primera. No recordaba yo un inicio de canción así en años y que transmitiera lo que transmitía aquel gran corte de Guns N´Roses. En ese aspecto creo que Santa Cruz ha conseguido compartir sensaciones con la mítica banda de Hollywood.

Con “Voice Of The New Generation”, la banda nos ofrece un Hard Rock más cañero, con estribillos sencillos y muy básicos, pero que al final son los que se te quedan pegados y hacen la diferencia entre un tema más o un tema para el recuerdo. En el solo han acertado con uno de carácter ascendente lo que gusta a los amantes del estilo.

Otro de sus puntos fuertes es que la banda ha sabido mezclar el sonido clásico del Hard Rock con elementos más modernos del Rock, Punk y el Metal. Su tercer trabajo promete encumbrarlos en el sitio que se merecen, porque nos ofrecen ardientes ideas y calidad en cada tema. En lo que a canciones fuertes se refiere sin duda mi favorita es “Pure Fucking Adrenaline”, que incluso su mismo nombre no deja nada para las especulaciones, un corte rebelde, con una rítmica muy potente y que es a la postre la que nos engancha y se mantiene como base a lo largo de todo el tema, consiguiendo con ello ese atractivo tan especial y potente.

Hacia el final nos encontramos otro de sus fuertes, también con un corte de tintes más lentos, pero de una gran calidad que bien merece reseñar y me refiero a “Get Me Out Of California”, con llamativos trazos de acústicas y rasgueos que sacan a relucir lo mejor del estilo en su vertiente más romántica o pensativa según lo entendamos.

Un trabajo que como narraba al inicio, puede que no entre a la primera, pero que tras dos o tres escuchas más empezarás a descubrir sus múltiples detalles y atractivos pasajes de una banda que con su tercer disco esta más que lista para liderar un estilo en Europa sediento de estos riffs y sensaciones. Hard Rock moderno puro y duro que los amantes del género van a disfrutar sin duda.

Temas:

Young Blood Rising River Phoenix Fire Running Through Our Veins Drag Me Out Of The Darkness Breathe Voice Of The New Generation Back From The Dead Bad Habits Die Hard Pure Fucking Adrenaline Get Me Out Of California River Phoenix (Part 2)

Formación:

Archie: Voces, Guitarra I

Johnny: Guitarra, Coros I

Middy: Bajo, Coros I

Taz: Batería, Coros I

Comentarios

