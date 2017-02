COFFEINNE “Circle Of Time” Rock Estatal Records

Más que prometedora e interesante banda nos llegó a la redacción y que con cierto retraso, reseñamos para todos vosotros. Ya que nunca es tarde cuando la dicha es buena y vaya que Coffeinne, es una gran banda.

Power Metal melódico de altos calibres, así es el sonido de Coffeinne, una banda madrileña formada en 2016 y que debuta en la escena con este disco tanto en España, como en Japón. Un disco que como dice su hoja de prensa, “No hay momento para la monotonía en estos diez temas compuestos a base de guitarras pesadas y bases potentes que se complementan a la perfección con melodías pegadizas y pinceladas agresivas”. Para lo cual no puedo estar más que de acuerdo.

Ahora bien, un poco de historia, aunque la banda sea reciente, no está de más. Coffeinne nace con Iñaki Lazcano (ex cantante de Airless) y David Villareal (ex guitarrista de Black Rock), y que son reclutados para formar una “súper banda”, que al final no salió adelante. Pero el “Feeling” ya estaba creado entre estos dos músicos que simplemente siguieron explorando todo el mundo que tenían por delante.

El disco ha sido grabado en los estudios Cronosound de San Sebastián de los Reyes bajo la producción de Sergio Salcedo.

Ahora bien, el disco, es eso, una bofetada de Power Metal sumamente melódico y punzante que no te dejará indiferente, con buen sonido y por tanto con una gran producción, que permite por tanto poder descifrar y disfrutar los múltiples detalles que tiene el álbum así como sus distintos matices, que los tiene y en grandes cantidades.

““Isolated”, es de esos que te enganchan a la primera, que inicia con cierta pausa y voces limpias, para luego desencadenar en una cascada de emociones, riffs que te envolverá por completo, un corte muy intenso con desafiantes solos. Iguales sensaciones te deja “Life In a Showcase”, que de entrada posee punzantes riffs y fuerza en su base rítmica y lo que es mejor, que apenas te dejara respirar, ya que el solo es sumamente armonioso y de gran calidad. Esto es algo que me ha gustado mucho del disco, que le han dedicado bastante a los solos y a los detalles en general, lo que a la postre da como resultado un disco con distintos matices para gusto de sus fieles y los que amamos esta música.

Yo creo que dentro del género, a nivel nacional, esto es lo mejor que he escuchado en años y que si mantienen este nivel, la unión y la suerte les concede su toque, tienen todo un camino y mundo por recorrer. Posen calidad, ideas y juventud, por lo que no olviden este nombre que sin duda espero que lo escuchemos mucho en un futuro.

Facebook

Temas:

Fragile Fallen Angel Take This Life Life In A Showcase Isolated Save Me Broken No Scape The Hate Within Circle Of Time

Formación:

Luis Rodríguez – Batería

David Villareal – Guitarras

Iñaki Lazcano – Voces

Sergio Salcedo – Guitarras

Alberto Muñoz – Bajo