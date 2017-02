BATTLE BEAST “Bringer Of Pain” Nuclear Blast

Lo nuevo de los finlandeses, viene cargado de adrenalina, en donde la principal característica es que la banda se ha reinventado a sí misma en todos los sentidos, su sonido el que nos ofrece su cambió más llamativo, hacia un Heavy Metal más clásico si cabe, e incluso algo más comercial, o rozando el Pop Rock, como sucede con “Dancing With The Beast”, o el sencillo “King for a Day”, más cercano al Hard Rock.

Pero no os asustéis, el disco, está muy bueno, si sabemos digerir estos dos temas que comentaba antes y nos olvidamos del peor de todos “Familiar Hell”, demasiado pomposo y comercial, para mi gusto y que no nos ofrece nada, quizás, que es perfecto para radio formulas. Y para terminar “Dancing With The Beast”, que es entusiasta, y con un sonido muy ochentero, me hizo recordar el primer disco de Samantha Fox, el único rockero que hizo, >Touch Me<, pero aun así es asumible y escuchable.

Pero como os die, he empezado con lo malo y no tan bueno. El disco como señalaba antes, es bueno, los cuatro primeros cortes son enérgicos y entusiastas hasta más no poder, muy heavys, con enormes riffs, muy pegadizos, lo que hará que se te claven a la primera. Mi favorito y el mejor corte del disco para mi gusto, es el cuarto “Beyond The Burning Skies”, un corte muy melódico, con una base constante y poderosa, sin llegar a ser extremo, engancha por sus solos y constantes riffs, donde el solo viene precedido, de una sección en piano y voz limpia de Noora Louhimo, para luego retomar su llamativa estructura, en sus casi cinco minutos, os aseguro, que os marcara mientras escuchéis este corte y como no, su nuevo álbum.

Pero ya nos deja sus intenciones con el fuerte “Straight To The Heart”, que guarda similitudes en estructuras con “King For a Day”, pero engancha por su dinámica y fuerza. Quizás la principal basa de este disco es su sonido clásico, “comercial”, y temas sencillos en estructuras pero agradables de escuchar y digerir, lo que al seguidor al final más le gusta. Sus melodías y coros son cómodos de seguir y que se te queden a la primera, lo que hace de su escucha un momento grato y divertido. Y si no escucha “Bastard Of Odin” con sus riffs en plan cabalgata, muy usados en este género y que tanto gusta a sus fieles y no podía faltar la típica balada para cortarse las venas o mirar por la ventana una tarde de lluvia, y no es otra que “Far From Heaven”, un corte muy conseguido por parte de la banda, que me hace recordar también a bandas de Hard Rock, como Heart y que es una brillante forma de cerrar el disco.

Una banda que hemos visto cómo crece con el paso de los años, tras ganar la Metal Batalla en Wacken (2010), la salida de su vocalista Nitte Valo, y la remodelación de su sonido, con el paso de los discos, hasta su más reciente disco >Bringer Of Pain<, que como os señalaba antes, posee temas curiosos, para casi todos los gustos y que sobre todo lleva la esencia del Heavy en todos sus cortes, con llamativos ingredientes, como el Hard Rock, Pop Rock, que endulzan aún más si cabe sus canciones.

Una apuesta segura de los finlándeses que os hará moveros en cuanto escuchéis sus primeros acordes. Aveces lo complicado es hacer lo difícil accesible y sencillo para las masas y esto lo ha hecho genial la banda del norte de Europa.

Termino comentándoles que es el primer disco que graba su nuevo guitarrista Joona Björkroth, que fue grabado y producido por JKB Studios por el teclista de la banda Janne Björkroth y la mezcla la realizo Viktor Gullichsen y Mikko Karmila, acostumbrados a estos sonidos y la masterización por otro inconfundible Mika Jussila en los Finnvox en Finlandia. La portada fue hecha por Jan Yrlund.

Temas:

1. Straight To The Heart 3:34

2. Bringer Of Pain 3:04

3. King For A Day 4:35

4. Beyond The Burning Skies 4:42

5. Familiar Hell 4:06

6. Lost In Wars 4:35

7. Bastard Son Of Odin 3:37

8. We Will Fight 3:28

9. Dancing With The Beast 3:44

Formación:

Noora Louhimo | vocals

Joona Björkroth | guitars

Juuso Soinio | guitars

Eero Sipilä | bass

Janne Björkroth | keyboards

Pyry Vikky | drums