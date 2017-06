Review de The Optimist de ANATHEMA publicado por KSCOPE

Review de The Optimist de ANATHEMA. Ya habíamos escuchado un adelanto y nos quedamos con ganas de más. Por fin nos ha llegado el nuevo trabajo de Anathema llamado The Optimist. Este nuevo lanzamiento es el 13 en su haber y verá la luz el viernes día 09 de junio. Lo primera que llama la atención es la portada oscura, vacía de elementos y con una iconografía diferente, tanto para el nombre del grupo como para el nombre del disco con un coche amenazante dirigiéndose hacia el espectador. Esta estética oscura adelanta la tonalidad del disco, vértigo, ansiedad y oscuridad.



Trabajo esperado y con el riesgo de quedar ensombrecido por su antecesor “Distant Saltellites” que fue un ábum redondo y cautivador. En la primera escucha, sin detenerse en los detalles, los cambios en la portada y estética se plasman en la música y se desvía de aquello que Anathema nos tenía acostumbrado, atmósferas melódicas sentimentales con ornamentos electrónicos.

El preludio del álbum nos ajusta el escenario y nos pone en situación. Tal como comentó Daniel, el título del primer tema son las coordenadas de la playa de Silver Strand en San Diego donde se capturó la portada del disco “A Fine Day To Exit”. El álbum se basa en una narrativa que comienza en ese lugar, el último donde se pudo ver al Optimista, personaje que inspira la historia del disco.

Por eso este misterioso tema, empieza con el sonido de las olas y un hombre caminando por la arena jadeando antes de entrar en su coche y buscar a través de las emisoras de radio hasta encontrar un ritmo electrónico constante. Que engarza con “Leaving It Behind” donde se muestra uno de los pocos puntos roqueros del álbum y la voz de Daniel fresca y clara por encima de la percusión.

“Endless Waves” pone a la encantadora Lee Douglas como protagonista, con esa voz cristalina que intercambia las responsabilidades vocales con Daniel. La entrada solemne de teclados le da paso. Acusado por lo que me gusta la voz de Lee desde aquel “Weather Systems” es mi canción favorita.

“The Optimist” intercala las dos voces principales. Es curioso, pero en los últimos trabajos, se sigue un patrón. Primer tema cantado para Daniel, segundo para Lee y tercero para ambos. Esta vez se repite. “San Francisco”, en modo instrumental y “Springfield” van marcando los puntos por donde el optimista va pasando en su viaje de encuentro a sí mismo. La melodía marca las etapas de casi desaparecer hasta volver a encontrarse con unos ascenso y caídas magistralmente interpretados.

Como en cada lanzamiento de los de Liverpool, los temas separados de forma individual no representan lo mismo cuando se escuchan en el contexto y esta vez se presenta importante por tantos arreglos electrónicos que engloban todos los cortes. “Ghost” y “Can’t Let Go” dan buena cuenta de ellos.

Los arreglos están presenten de una forma que nunca antes lo había estado con grandes pasajes sin voz donde el rock se va intercalando mezclando viejas y nuevas formas, dando frescura y sorpresa, pero reconociendo la mano de Anathema.

Cambio de dirección con “Close your Eyes” mirando hacia tintes de jazz en club oscuro donde Lee en el fondo tenuemente iluminada no deleita con su voz, mientras el piano es guiado por la poderosa trompeta de jazz y flanqueada por los golpes de tambor con cierta componente erótica, o así me lo quiero imaginar. Sin duda un giro que funciona bien.

Daniel vuelve a tener protagonismo en los escasos momentos vocales de “Wildfires” donde la sensación es de sonidos más familiares que la anterior. Siguiendo con la narración y atendiendo a la letra, en este punto se encuentra al personaje debajo de las voces flotantes y perseguido por un juego de tambores agónicos y amedrentado por el mensaje repetitivo “It’s too late”. Hasta llegar al último tema “Back to the Star”, donde todo empieza y los sonidos se calman.

Sin duda, el cambio y metamorfosis es una de las cualidades de Anathema. Desde sus inicios con sus ritmos lentos propios del Doom hasta este presente, lejano de aquellos sonidos que incluso diría que muchos de los seguidores desconocen. Este cambio se dio por la adopción de nuevos ritmos más rock y más progresivos, pero manteniendo la melancolía y desespero propio. Fruto de esa evolución han ofrecido al mundo un trabajo con un punto más electrónico, pero, como era de esperar un álbum trabajado y de calidad.

OPTIMIST:

noun: OPTIMIST; plural noun: OPTIMISTS

1. A person who tends to be hopeful and confident about the future or the success of something.

2. A person who believes that this world is the best of all possible worlds or that good must ultimately prevail over evil.

Fecha de lanzamiento: 9 de Junio.

https://www.facebook.com/anathemamusic

Vincent Cavanagh – Vocals, Guitar, Keys

Daniel Cavanagh – Guitar, Keys, Vocals

John Douglas – Acoustic/Electronic Percussion

Lee Douglas – Vocals

Jamie Cavanagh – Bass

Daniel Cardoso – Drums/Keyboards

