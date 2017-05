Review de Sounds Of Absence de FINAL VOID del sello Inverse Records

Final Void, una banda que proviene de Tampere, Finlandia que combina el rock melódico y el metal en su propio estilo único, lanza su álbum debut ‘SOUNDS OF ABSENCE’.

Final Void fue fundado en 2012, pero en lugar de apresurarse en ir al estudio, decidieron dejar que su sonido creciera y madureara. En 2015, cuando la banda alcanzó su conjunto final, era hora de comenzar a trabajar en su álbum de debut. Este potente álbum lleva al oyente a un viaje melódico a través de emociones fuertes y paisajes emocionales.

Albert Hyrönen, artista solista y finalista de un concurso nacional de guitarristas ‘Kitarasankari’ (Guitar Hero), comienza en la pista Thoreau.

“Final Void me preguntó si quería tocar un solo en su próximo álbum.He escuchado la canción y de inmediato decidió que quería ser parte de este proyecto! La canción patea culo y la sensación general del álbum debut es simplemente increíble y Tan versátil! ” -Albert Hyrönen

Es de todos sabido que Finlandia es una cuna de grandes músicos y por ello de enormes bandas, que parece no para de sorprendernos y es que su principal basa, es la aguda mezcla de temas muy melódicos y pausados en cuyos pasajes nos hacen recordar a aquella genial banda llamada Sentence y que saben acompañar de otros paisajes más brutos, más extremos, creando por tanto una atmósfera y sonido propio. Sirva de ejemplo “Thoreau”, un corte con una combinación única de sensaciones y muy bien acompañada de unos punzantes riffs que desembocan en un solo muy agónico y sentido.

“Desperation Rises” como el nombre lo indica, nos ofrece un corte más depresivo, lento si cabe, pero con una envolvente melodía, marca de la casa. Con “Journey” la banda nos ofrece un corte más alegre, más dinámico, e incluso más rockero que cambia sustancialmente con el llamativo juego vocal que introduce la banda en este corte. Una de sus joyas y cartas de presentación es la variabilidad de voces que nos ofrece en un miso tema y así a lo largo de su álbum debut, marcando por tanto el sentir de los cortes y las sensaciones que nos transmite.

Esa original forma de entender su música y por tanto sus temas, es lo que les hace sobresalir y ofrecer por tanto un producto original y fuera de lo cotidiano, todo enmarcado por un buen gusto por los arreglos, la melodía y los cambios de ritmo.

Uno de esos discos con los que vale la pena sentarse y dejarse llevar, de esos que cada poco encontramos y nos sorprende y que casualidad vienen de Finlandia.

Temas:

01. One Certain Son

02. Dianthus

03. Thoreau

04. For You

05. Desperation Rises

06. Journey

07. Her Song

08. Bad Memory

09. The Day You Sold Your Heart

Miembros:

Tuomas Kotajärvi – Lead Vocals

Janne Puranen – Growls & Bass

Toni Hangasmäki – Lead Guitar

Eino Roihuvuo – Guitar

Roni Revell – Drums

