OCEANWAKE “Earthen” Lugga Music

Después de dos exitosas giras europeas, Oceanwake se puso a escribir la parte final de su ambiciosa trilogía de álbumes. El capítulo final, titulado Earthen, verá la luz del día el 10 de marzo. Earthen se compone de dos composiciones largas y dinámicas, con un reloj de más de 20 minutos cada una. A pesar de que ambas canciones llevan el sello Oceanwake, uno no debe sorprenderse al encontrar a la banda una vez más visitando nuevos, extraños e inesperados territorios. Para vincular el álbum con sus predecesores musicalmente, algunos fragmentos no utilizados de las sesiones de Sunless recibieron una nueva forma dentro de estas dos epopeyas sinuosas pero evolucionando bastante, naturalmente.

En Earthen, Oceanwake continúan su fructífera relación con la productora Jonne Järvelä (de la fama de Korpiklaani). Las imágenes inquietantes que aparecen en el folleto fueron tomadas por un fotógrafo canadiense, Chris Luckhardt, que viaja por todo el mundo capturando lugares abandonados.

El clip promocional del tema “A Strom Sermon” ha sido filmado por Harri Haataja y Vesa Ranta, quienes han estado trabajando con Dark Tranquility, MONO y Sólstafir.

Oceanwake se estableció en el otoño de 2009 en una pequeña e idílica ciudad costera finlandesa llamada Luvia, donde nacieron todos los músicos. A pesar de que todos se han alejado de la ciudad, el espíritu un tanto excéntrico y único de Luvia aún está fuertemente presente en su música.

Es bastante evidente que Oceanwake se basa en una gran variedad de influencias, ya sea la música, las letras o las imágenes – por no hablar de su show en vivo que cuenta con un podio para el vocalista, situado al lado del baterista. Pero lo que es más importante, han logrado mezclar todos los ingredientes tan perfectamente que es casi imposible encontrar un género específico para archivarlos. Hay un giro indescriptible en su enfoque de la música de metal que mantiene el foco en la música en lugar de “metal”. Es melódico, frágil y calmante en un momento pero crudo, implacable y francamente aterrador en otro. Como una niebla flotando sobre una plácida costa en contraste con una tormenta furiosa que barre el océano.

El álbum de debut Kingdom (2013) reunió en su mayoría reseñas positivas. Capturó muy bien la esencia de sus años formativos, cuando naturalmente eran una nueva banda en busca de su propia forma de expresión.

En su segundo álbum, Sunless aclamado por la crítica (2015), la composición fue mucho más juntos, pero no menos aventureros. Con Earthen, dan otro gran paso en una escalera donde su única competencia parece ser ellos mismos.

Por tanto, tras esta explicación, no es fácil encarar dos temas de más de 20 minutos cada uno, con sus múltiples facetas y sensaciones, siendo esto quizás una de sus bases más fuertes, ya que la banda no le teme a nada y entre sus estilos, hay para todos los gustos, si eres paciente y sabes esperar y escuchar con profundidad. No es un disco para escuchar a la ligera, es un álbum, para dejarse llevar y sean sus sonidos, los que nos abran multitud de puertas y sensaciones, con estilos tan diversos, como el Doom, Hard Rock, Progresivo, Black Metal, Stoner, por citar algunos.

El primer corte más intimista, con más apego hacia el Doom, y atmósferas lentas, nos inician en este viaje, el segundo, más guerrero, más extravagante. Una grata forma de cerrar su trilogía, una banda apta para amantes de Opeth en sus dos versiones, Dream Theater, In The Woods, Ghost, incluso por lo oscuro de sus matices. Un álbum muy interesante y que necesita un esfuerzo extra al escucharlo por la larga duración de sus dos temas.

Temas:

Storm Sermon In Amidst The Silent Throne

Formación:

Eero Haula: Voces

Martti Koski: Guitarra

Mikko Kulju: Batería

Ville-Veikko Laaksonen: Guitarra

Jarkko Mäkelä: Bajo