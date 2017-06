Review de Out Of This World de Ghost Toast del sello Inverse Records

¡Ghost Toast van en contra del mundo! y es que esta banda no solo está formada en un país nada famoso por su metal como es Hungría, si no que no se les ocurre otra forma peor para complicarse más la vida que haciendo música instrumental muy experimental, juntando diferentes estilos de rock y metal con música electrónica y ciertos toques de folk. Este Out of this World es su tercer larga duración, donde demuestran con creces no ser ningunos novatos y su calidad a lo largo de su trayectoria en la que han conseguido firmar para un sello reconocible como es Inverse Records, practicando una música para pequeñas masas de las que sin duda formo parte.

En la música instrumental solo hay dos bandos, los grupos que acaban aburriéndote al repetir una y otra vez las mismas ideas y los grupazos que te dejan boque abiertos con la cantidad de técnicas y sonidos que son capaces de hacer. Sin duda los fantasmas de la tostada (se llaman así, que le voy ha hacer) son del segundo bando. La formula que siguen los húngaros para transmitir en sus canciones donde no hay una voz que vaya contando las historias, es basando su música y sus canciones en películas y libros que les han marcado e influenciado e intentando transmitir con su sonido los sentimientos que les transmiten a ellos.

La canción con la que abren el disco se titula Ka Mai, que significa “Peón del destino” y que está inspirada en la saga literaria de “La torre Oscura” del escritor norteamericano Stephen King, en la que ya se han inspirado otros grupos para su música como los finlandeses Nightwish, por ejemplo. Una canción muy melódica y teatral en la que se van sucediendo diferentes estilos e intensidades. Seguramente el siguiente tema Gordius, sea la pieza clave y más ambiciosa de todo el álbum. Canción de siete minutos donde se representa mejor a los húngaros, mezclando el rock, la electrónica y otra de sus armas principales para diferenciarse aun más del resto de formaciones, que ese chelo como protagonista en gran cantidad de momentos de su música. Esta canción se usó como single y en el videoclip se puede apreciar lo que sería un directo de Ghost Toast, donde proyectan imágenes muy bien seleccionadas en una pantalla para cada uno de los temas que tocan.

Una de las cosas que más me gusto de este trabajo es que no se hace en ningún momento monótono, porque nunca hay dos canciones iguales. Puede estar escuchando The Dragon’s Tail, canción donde sacan su vertiente más fantasiosa y heroica donde te transportan a alguna novela de aventuras y en un solo instante está sonando Minotaur, una especie de chill out relajado, donde la electrónica lleva todo el peso del tema. Y es que nunca sabes lo que puede sonar después Ishvara fue un tema que hicieron por un encargo de unos amigos que tenían un grupo de danza indio, para que pudiesen bailar sus bailes tradicionales bajo algún sonido más moderno. Para Kaia, se fijaron en una banda estadounidense que cantaban a capela canciones infantiles folk tradicionales. Se me hace gracioso que un grupo que hace música sin voces, pueda influenciarse en una música donde todo se canta con voces. La ironía de la música. Pero es en temas como Last Man, donde les veo más en su salsa, creando un escenario post apocalíptico que hace referencia a la novela “I am a Legend” de Richard Matheson, en donde samplean frases a lo largo de la canción de la película basada en el libro. Pero no la de Will Smith y su perrito, sino de una adaptación anterior que se llamaba Omega man. Y tal como empezó, el trabajo cierra con Pawn of Fate con una melodía prácticamente igual que el primer tema, incluso titulada igual pero en diferente idioma y que termina de una manera magistral un disco muy interesante.

Es muy difícil encontrar discos instrumentales que merezcan la pena, por suerte en España cada vez están saliendo más bandas que hacen este tipo de música a un alto nivel. Los húngaros Ghost Toast han conseguido algo muy difícil, que es conseguir su propio sonido. ¿Quién sabe si se acercarán algún día por la península? y así poder verles con algunos de nuestros grupos.

Enlaces:

Facebook

Web Oficial

Tracklist:

Ka Mai Gordius Alia The Dragon’s Tail Minotaur Kaia Last Man Ishavara Pawn of Fate

Miembros:

Papp László – Batería

Stefán János – Bajo,

Pusker János – Chelo/ Piano

Rózsavölgyi Bence – Guitarra

