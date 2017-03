DISPERSE “Foreword” Season Of Mist

Pocas bandas jóvenes muestran tal destreza técnica extrema como DISPERSE. Sin embargo, el talento y el dominio avanzado de los instrumentos nunca ha sido el factor principal en lo que distingue a una banda de la masa de músicos que tratan de romper.

El camino hacia el éxito se ha pavimentado con una gran composición de canciones y esto es exactamente lo que el cuarteto ahora polaco e inglés está presentando en su tercer álbum >Foreword<. DISPERSE logran que la complejidad aparezca fácil y aporten una ligereza increíble a los rompimientos sincopados en cascada, las firmas de tiempo impar y todas las herramientas del comercio que se consideran esenciales para la música progresiva.

>Foreword< es el paso lógico más allá del segundo álbum de DISPERSE ‘Living Mirrors’, que fue testigo de los aspirantes a inyectar un nuevo impulso en el género progresivo. Elementos de tales gigantes como PINK FLOYD, DREAM THEATRE y CYNIC se incorporaron de manera lúdica, giraron alrededor y se fusionaron con otros ingredientes que se extendían desde Metal al Jazz en un nuevo sonido emocionante.

DISPERSE se embarcó en su búsqueda musical con el álbum debut ‘Journey Through The Hidden Gardens’ (2010) tres años después de su fundación en la ciudad polaca de Przeworsk. Con sólo una demo titulada ‘Promo 2008’, la banda rápidamente ganó una reputación como una excelente entidad en vivo. Este fue cimentado por actuaciones aclamadas en varias giras, así como en prestigiosos festivales como GO-Rock, el Reino Unido Tech-Metal Fest, y el Festival de Euroblast de Alemania.

Con >Foreword<, DISPERSE le invita a poner velas en un pasaje musical lujoso que le permite deslizarse por un océano de detalles chispeantes y siempre nuevas maravillas esperando en el horizonte de aclamación. 11 cortes que nos permitirán hacer un viaje inolvidable, con estilos tan variados como el Rock, Jazz y con el progresivo como ingrediente principal. Una muestra más de que la música no posee fronteras. Agradable descubrimiento a pesar de llevar tres discos, lo que nos permitirá sin duda navegar en su vasta propuesta.

Facebook

Temas:

01. Stay

02. Surrender

03. Bubbles

04. Tomorrow

05. Tether

06. Sleeping Ivy

07. Does It Matter How Far?

08. Foreword

09. Neon

10. Gabriel

11. Kites

Formación

Jakub Żytecki: guitarras

Rafał Biernacki: voces, teclados

Mike Malyan: batería

Bartosz Wilk: bajo