Crítica de How To Live As Ghost de 10 YEARS del sello Mascot Label Group

Sin duda una de esas sorpresas musicales que te llenan según empiezas a escucharles y que con cada tema te involucras más y más en su sonido y propuesta. Eso es lo que me sucedió al empezar a escuchar su disco con una propuesta muy original y sobre todo muy entretenido.

Un proyecto de cinco músicos de Noxville (Tenesse) que práctican un estilo denominado Alt-Metal o Post Grunge con altos tintes progresivos.

La banda ha construido una increíble base de seguidores a través de incansables giras, a menudo junto a gigantes como Linkin Park, Korn o Deftones, lo cual dice y mucho de su propuesta para ser dignos de acompañar a estas bandas.

La verdad que tras su escucha, son de esos discos que hacía tiempo no escuchaba, que te llenan al completo de principio a fin y en donde cada nuevo corte posee múltiples matices que ofrecerte, lo que hace su escucha no solo muy entretenida sino también todo un viaje para descubrir nuevos solos, riffs y sensaciones positivas dentro de un género que a pesar de definiciones a parte, posee en el progresivo su fuerte, por lo que la amalgama de opciones melódicas es muy amplia consiguiendo atraparte desde la primera canción con ese peculiar y gustoso bajo en “The Messenger”. Pero en esta ocasión seriamos injustos si señaláramos solo un corte por encima del resto, todos y cada uno poseen un fuerte carácter que te cautivará y atrapara sin dejarte escapar.

No esta de más recordar que su debut The Autumn Effect, de 2005, debuto en el número 1 de la lista de álbumes de Heatseekers de Billboard gracias a su éxito “Wasteland” que encabezo la lista de Modern Rock Tracks de Bilboard t “Through The Iris” en la lista de Bilboard de Hot Mainstream Rock Tracks. Y así sucesivamente con cada nuevo álbum la banda ha ido añadiendo éxito tras éxito, lo que demuestra una amplia calidad y amplitud de ideas en su forma de crear obras de arte en forma de canciones. Obras de arte que se ven reflejadas en cada uno de los once cortes que componen su nueva obra How To Live As Ghost.

Un disco que se degusta solo, y de esos que te invitan a repetir una vez acabas, indice inequívoco que lo que has escuchado te ha dejado huella y te ha marcado y que por lo tanto deseas más para segur saciando tu sed. Solo puedo terminar diciendo que es toda una obra magistral que no puedes dejar pasar de escuchar.

Avisados estáis.

Temas:

01. The Messenger

02. Novacaine

03. Burnout

04. Catacombs

05. Ghosts

06. Blood Red Sky

07. Phantoms

08. Vampires

09. Halos

10. Lucky You

11. Insomnia

Formación:

Jesse Hasek / Voces

Matt Wantland / Guitarra

Brian Vodinh / Guitarra

Chad Huff / Bajo

Kyle Mayer / Batería

Comentarios

Comentarios