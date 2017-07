Nicumo “Storms Arise” Inverse Records

Apasionante banda de Metal melódico procedente de Finlandia, banda formada en 2009 y que nos presenta su segunda obra >Storms Arise<.

Otra de esas sorpresas que tenemos la dicha de encontrarnos los que nos dedicamos a las reseñas de discos y en general a escribir y descubrir nuevas bandas, que nos llegan todos los días a la redacción.

Una agrupación muy potente, que mezcla voces fuertes, muy en la onda Death Metal, con otras limpias en plan, por deciros algo, Metalcore. Esta dualidad de voces y cambios de estilos sumado a una fuerte base rítmica, muy melódica y llena de cambios, e incluso hasta progresiva en su proceder, da como resultado un disco brillante de Metal, lleno de matices, variantes y colores que da gusto escuchar.

El disco arranca con una intro, muy lenta, con teclados de fondo y solo la guitarra, para poco después ofrecernos su primer corte real, “Old World Burning”, un tema que empieza fuerte y ya de entrada al poco, nos ofrece lo que contábamos arriba, la adecuada mezcla de estilos vocales y cambios de ritmo. Además las canciones, están llenas de apasionantes solos, muchas veces amplios y combinados, lo que enriquece más la experiencia de escuchar el disco.

Dentro del álbum hubo un tema que me encanto sobre manera, por sus punteos y riffs, bastante energico, y me refiero a “If This Is Your God, I Don´t Need One”, un título muy explicito, pero que posee una base rítmica de lo mejor del álbum, ademas de los adecuados tonos que utiliza Hannu, su vocalista, hacen que el tema sobresalga sobre manera del resto, una especie de corte dentro del género Death Metal melódico, pesado, fuerte y con un amplio registro de riffs y sensaciones. Esto último, las sensaciones, es algo que dadas las atmósferas que incluyen en el disco, ayudan a crear llamativos pasajes dentro de cada canción. Un vivo ejemplo de esto lo tenemos en “Sirens” o “Aiolos”, con ese sonido de inicio, algo comercial, con voces limpias, que mantiene a su vez una linea rítmica, siendo con esto la más tranquila en peso del disco, y con una sección instrumental muy llamativa hacia el final, lenta y enigmática y terminando de forma agresiva, todo lo opuesto a como empezo y se desarrollo en la mayoría de su duración.

“Storms Arise” fue grabado y mezclado en los estudios de Joshua Music durante 2016 por Olli Tainio de Lucky Punk Productions, que ha trabajado como mezclador, grabador y asistente de ingeniería en varios proyectos como Callisto, SAKIA y su propia banda Blind Architect. Dominado por Svante Forsbäck (por ejemplo Amorphis, Volbeat, Apocalyptica, Rammstein). Las artes de portada diseñadas por Hannu Karppinen, su vocalista.

Cierrán el disco con un tema muy oscuro, ayudado d eunso teclados, que cooperan en esas sensaciones, fuerte y potente en ritmos y voces, sin llegar a ser rápido. Es otra curiosidad del disco, la mayoría de sus temas no se decantan por la velocidad o brutalidad, esta última la saben aportar en el peso de las voces, pero aún así han conseguido un disco potente y fuerte, lo que dice mucho de su trabajo y talento, así como no, de su dedicación y eso que es apenas su segunda obra.

“Storms Arise” sigue el debut bien cimentado de la banda >The End of Silence< (2013, Inverse Records) y da un paso hacia escalas aún más versátiles de música y emociones. El álbum contiene once temas con elementos rítmicos inesperados que harán que tu cabeza golpee, mientras que las melodías melancólicas te obligaran a levantar el puño en el aire y llorar. Los paisajes sonoros versátiles hipnotizan al oyente y toman peso hasta la última nota. “Storms Arise” refuerza la posición de Nicumo en la escena del metal del norte, y le da una obra maestra intemporal para mantener la escena viva.

Track list:

01. The Dawn

02. Old World Burning

03. Beyond Horizon

04. Unholy War

05. Death, Let Go

06. Guilt

07. Poltergeist

08. If This Is Your God, I Don’t Need One

09. Sirens

10. Aiolos

11. Dream Too Real

Line-up:

Hannu Karppinen – Vocals

Atte Jääskelä – Guitars

Tapio Anttiroiko – Guitars

Sami Kotila – Bass

Aki Pusa – Drums

