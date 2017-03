AMORPHIS »Under The Red Cloud« (Tour Edition) “An Evening With Friends At Huvila” Nuclear Blast

En agosto de 2016, la banda presentó un nuevo directo: ¡para el cual han realizado un setlist muy especial con músicos y amigos invitados! ” Juhlaviikot – Huvila en Helsinki ”. Estos programas también han sido filmados con una cámara de 360 ​​grados y puedes verlos en el canal de YouTube de AMORPHIS.

“Nos sentimos honrados de participar en el Festival de Helsinki en Huvila, por lo que queríamos hacer algo especial para esa noche en particular”, afirma el guitarrista Tomi Koivusaari. “El concierto mismo ocurrió en una gran carpa en el mismo centro de Helsinki en una tarde de verano. La tienda Huvila tiene una historia bastante larga, por lo que ya había algo de entusiasmo en el aire de antemano. Queríamos invitar a algunos amigos a ser presentados en ese espectáculo – músicos con los que ya hemos trabajado durante estos años y músicos con los que tenemos un gran respeto, así que Sakari Kukko, Pekko Käppi y Anneke van Giersbergen se juntaron con los amigos. Originalmente, Aleah Starbridge debía unirse también, ya que cantó en el álbum “Under The Red Cloud”, pero lamentablemente falleció antes de eso. Seguramente era una noche para recordar! ”

¡Estos programas ahora son parte de la nueva edición del tour! Este paquete incluye todo el álbum »Under The Red Cloud« con dos canciones de bonificación, así como las pistas en vivo en Helsinki.

Sin duda una interesante oportunidad de hacerse con una edición de verdad especial, ya que el directo, es muy envolvente y con un gran sonido, y la mayor parte de los temas en acústico. Cuando suelo críticar este tipo de ediciones, por el hecho de ser un gasto añadido, a los que ya compraron el álbum a su primera salida, he de admitir, que hay ediciones que bien merecen un esfuerzo extra y esta sin duda lo es. Además los temas elegidos son de los mejores de la banda con lo cual, poco más que añadir.

Web

Facebook

Tweeter

YouTube

Instagram

Temas:

1. Enigma 5:33

2. Far From The Sun 5:00

3. Silent Waters 5:53

4. My Kantele 5:09

5. Silver Bride 4:56

6. Sampo 6:54

7. Alone 6:57

8. The Wanderer 4:54

9. Her Alone 7:46

Formación:

Tomi Joutsen | voces

Esa Holopainen | guitarras

Niclas Etelävuori | bajo

Jan Rechberger | batería

Tomi Koivusaari | guitarras

Santeri Kallio | teclados