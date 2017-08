Review de Lay It Down de KENNY WAYNE SHEPPERD BAND por Provogue

Kenny Wayne Shepperd dio el salto a los escenarios con su guitarra cuando tenía 13 años. Ha sido 5 veces nominado a los Grammys , ha conseguido varios discos de oro y de platino por sus ventas, sus discos han estado en los primeros puestos de listas en EEUU, ha colaborado como músico de estudio en muchos discos y grabó su primer y aclamado álbum Ledbetter Heights con 18 años en 1995.

Ahora en el 2017 Kenny nos trae un nuevo disco del que el propio guitarrista a principios de verano nos adelantó el primer single en descarga gratuita y que da título al álbum : “Lay It On Down”. Una canción cuya letra versa sobre un tema verídico, basándose en una chica conocida que vivía su vida con una carga personal que no la dejaba vivir en armonía recalcando que hay personas que se fijan en esa belleza que hay en los demás pero que no la ven en ellos mismos. Como él bien dice es una letra positiva ya que el mensaje es que hay que creer en uno mismo, algunas veces en nuestras vidas no nos sentimos ni lo suficientemente bien ni lo suficientemente buenos pero hay que seguir hacia adelante.

Con estas premisas Kenny presentaba este nuevo disco, un álbum muy cuidado, personal y variado donde el guitarrista juega con diversos estilos musicales aunque siempre implantando su efectiva forma de tocar y su gran toque bluesero que le caracteriza. Eso si, diferente a su anterior obra “Goin´ Home” en el cual desarrollaba los temas en una onda más pura y tradicional del blues por lo que ya era, según él mismo, momento de cambiar un poco de registro. Es también el propio guitarrista el que nos comenta que su titulo se puede interpretar de dos maneras diferentes. Puede ser sobre no intentar sobrellevar esa carga que cada uno llevamos y que no nos gusta e intentar superar esas luchas que te depara la vida y también verlo musicalmente como una banda que está realmente haciendo algo bueno, haciendo lo mejor que saben hacer, hecho en el que Kenny se ha volcado de lleno en esta grabación para conseguirlo. El álbum se abre con una fantástica y rokera “Baby Got Gone” que da paso a “Diamonds & Gold” donde destacan los arreglos de viento a lo largo del tema. “Ride Of Your Life” y “Down For Love” son temas al más puro estilo de Kenny mientras que en canciones como “Nothing But The Night” se aprecia claramente que Kenny ha querido expandir su legado con otro estilos. Y el resultado es muy bueno.

“Hard Lesson Learned” tiene un cierto aire country. Es una balada (las cuales por cierto, les encantan a Kenny), estilo en el cual el guitarrista no se ha prodigado a lo largo de su carrera y por lo que decidió que ya era hora de que hubiese una en un disco suyo. Grandes solos de guitarra en la divertida “She´s $$$” y riffs que me trasladan a la época de los sesenta en “How Long Can You Go”. “Lousiana Rain” es una canción a medio tiempo escrita sobre la propia experiencia del guitarrista nacido en Shreveport, Lusiana (donde este disco fue grabado en directo y analógicamente por Marshall Altman en los Blade Studios.) y donde se crió y se desarrolló como músico y como persona escuchando obsesivamente música en la radio.

El disco termina con una versión totalmente acústica y muy emotiva de “Lay It Down”.

En definitiva, Kenny con este nuevo álbum seguro que no se va a quedar atrás tanto en reconocimiento y éxito como en satisfacer a sus fans ya que el material lo merece. Buen disco de blues rock contemporáneo lleno de diferentes matices y contrastes musicales.

Tracklist :

Baby Got Gone

Diamonds & Gold

Nothing But The Night

Lay it on down

She’s $$$

Hard Lesson Learned

Down For Love

How Low Can You Go

Louisiana Rain

Ride Of Your Life

Lay it on down ( Acoustic )

