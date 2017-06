Review de Piezas de KATOA Auto producido

Hay veces que hay que parar y ponerse a pensar porque sigues haciendo las cosas cada día. Ver si los motivos que te vienen a la mente son suficientes como para compensar tu esfuerzo. Y si ves que no, ¿porqué no dar un par de pasos hacía atrás? y comenzar el camino de nuevo hacía un nuevo objetivo que merezca la pena.

Esta reflexión se puede aplicar a tantos ámbitos y situaciones. Algunas más transcendentales y otras más banales, pero algo parecido les tuvo que pasar a la banda de Castellón “C.R.O.W” (creo que nadie sabe a ciencia cierta el significado de las siglas), que tras unos cuantos años de carrera y muchos cambios de formación, decidieron reconstruir el planteamiento del grupo y arriesgarse en una nueva etapa bajo el nombre de Katoa. Y ¡joder!, que bien les ha salido ahora que hemos visto el resultado.

Piezas es el título que da nombre a su primer trabajo y que supongo que hará alguna referencia a las diferentes influencias que aporta cada miembro del grupo, pero es ese Groove americano que tanto nos gusta lo que predomina en el sonido, aunque el elepé huele a más cosas como se ve ya en el tema que abre titulado Decide o muérete que se presenta de una manera tenue, eso sí, una vez explota ya no hay marcha atrás. Seguramente esta canción y 400 años serían las que entrarían en la categoría “single” (incluso 400 años lo es), y normalmente uso esta etiqueta para desmerecer un poco de esos temas facilones de escuchar que son simplemente una pincelada fácil de los trabajos y que infinidad de veces son el punto flojo. Pero esta vez no es así y es que Katoa ha sido muy inteligente poniéndolas al principio del álbum, consiguiendo que dos temas que entran tan fáciles y donde dejan ver ya sus marcas de la casa como son los apabullantes riffs, los breakdowns y esa voz que experimenta entre sus diferentes registros. Pero para los amantes de los sonidos más densos, les queda aún mucho más por escuchar.

Y vuelva a remarcar que en este Piezas hay más riffs memorables que en alguna que otra discografía que hay por ahí y sino que suenen Nada Te Pertenece o Capas De Falsedad y esos riffs pegadizos con ese toque tan sureño. Las voces pueden estar destrozándote con ese gutural tan grave o esa voz limpia con tanta garra, haciendo que los temas sean dinámicos, eso sí, siempre hay un hueco para un solo o dos de guitarra puramente Darrell. Algo que también me gustó desde la primera vez que lo escuché, es que no solo han tenido mucha paciencia para hacer la instrumental, sino que también las letras tienen un significado muy fuerte, haciendo mucha referencia a temas reivindicativos al leerlos entre líneas y al paso del tiempo, como se ve por ejemplo en Conexión/ Tiempo (increíble otra vez a nivel vocal) o No va a Volver. Pero he remarcado estas dos canciones juntas también para mentar otra de las marcas de la casa de los castellonenses y es esa habilidad por alargar los breaks finales sacando mucho jugo cuando ya parece que al tema no le queda más que morir.

El track 5, Humo sin duda fue una sorpresa mientras escuchaba por primera vez el disco. Hacía tiempo que no veía una “Baladita” en mitad de un disco con tanta tralla. Pero no es una baladita suave que hable de amor, no no, aquí hay garra e intensidad en la voz, mientras las guitarras acústicas van cogiendo fuerza a medida que avanza el tema. Con toda sinceridad, uno de los temas del álbum. Ya voy a ir terminando la reseña y si antes comentaba como era el inicio del disco, en el final del trabajo Katoa apretó el acelerador con Conexión/Mentes y Presión dos de los temas más rápidos y agresivos del disco, donde la batería tiene un gran protagonismo y las líneas de bajo son incesantes, gran trabajo de ellos también a lo largo del álbum.

¿La conclusión?. Que da gusto ver trabajos así en el panorama underground nacional como el que se ha sacado Katoa. Un disco con mucha fuerza y que destrozará a todo aquel que se acerque a sus directo tan potente. Como curiosidad, el disco se ha grabado en Hell’s Studio por Ruk guitarrista de Killus, banda referente de esta zona del país al que le están saliendo una armada de bandas a las que habrá que estar atentos.

Tracklist:

Decídete o Muérete 400 Años Calma y Ruido Piezas Sin Orden Humo Nada Te Pertenece Conexión/Tiempo No Va A Volver Capas De Falsedad Conexión/Mentes Presión

Músicos:

Voz – Adrián Morote

Guitarra – Miguel “Popez”

Guitarra – Dionís Torralba

Bajo – Gerardo Beltrán

Batería – Alberto Beltrán

