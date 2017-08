JOE BONAMASSA – Live At Carnegie Hall – An Acoustic Evening – Provogue

El gran y siempre ocupadísimo virtuoso Joe Bonamassa (este hombre no para) nos deleita con una apuesta un tanto diferente a lo que nos tiene acostumbrados : una nueva aventura en acústico editada en formato DVD y también en CD pero con un arrope de nada menos que nueve músicos que a lo largo de dos horas nos ofrece un concierto muy vital cargado de 15 canciones en las que encontramos nuevas versiones de temas propios de sus discos en solitario así como alguna que otra versión de temas conocidos con nuevos arreglos y algún que otro tema nuevo , todo ello grabado en Nueva York en enero del año 2016 en el Carnegie Hall.

Este fantástico concierto se abre con la vital ”This Train” de su reciente disco Blues Of Desperation no sin antes hacer un guiño con una introducción al piano por parte de Reese Wynans tocando el tema de Jethro Tull “Locomotive Breath”. Esto promete.

Temas suaves pero muy efectivos como “Drive”,“The Valley Runs Low”, “Mountain Time” o “Driving Towards The Daylight” llenos de coros, piano, mandolinas, contrastan con otros más acelerados como “Wake Up Dreaming” con un endiablado dueto con la chelista Tina Guo.

Canciones como “Blue And Evil” (con un efectivo banjo), “Livin´Easy” o la gran versión que hace de “How Can A Poor Man Stand Such Times And Live” nos muestra a un Bonamassa en su vertiente más bluesera que hará las delicias de sus seguidores más puristas. También da cabida a un tema de su banda junto a Glenn Hughes, Jason Bonham y Derek Sherinian, Black Country Communion que por suerte regresan a la actualidad, aquí con una gran y extensa versión del tema “Song Of Yesterday”. Y hablando de versiones tengo que destacar la excelente interpretación del tema del ya fallecido Leon Russell, “Hummingbird” y el cierre del dvd con el famoso y emotivo tema “The Rose” que ya popularizó hace años Bette Midler en la película sobre Janis Joplin, haciendo una muy sentida interpretación.

No sólo podemos disfrutar del arte de Joe a la guitarra (escuchad “Black Lung Heartache” por ejemplo) sino también vocalmente ya que su labor es también excelente. Arreglos y sonido de calidad para un trabajo diferente pero fabuloso de un ya consagrado en la música.

Tracklist :

Cold Streets (Intro)

This Train

Drive

The Valley Runs Low

Dust Bowl

Driving Towards the Dayllight

Black Lung Heartache

Blue and Evil

Livin’ Easy

Get Back My Tomorrow

Mountain Time

How Can a Poor Man Stand Such Times and Live

Song of Yesterday

Woke Up Dreaming

Hummingbird

Encore Farewell

The Rose

Cold Streets (Credits)

Personal :

Tina Guo : Chelo

Hossam Ramzy : Percusión

Reese Wynans : Piano

Anton Fig : Batería

Eric Bazilian : Mandolina, saxo, guitarra acústica, voz

Mahalia Barnes, Juanita Tippins, y Gary Pinto : Coros

