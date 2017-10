Grave Pleasures “Motherblood”- Century Media

¡Adéntrate en el alocado mundo de Grave Pleasures! No te arrepentirás. Eso sí, es peligrosamente adictivo. Y quien avisa no es traidor, yo ya no puedo salvarme y es que no puedo dejar de ponerme una y otra vez Motherblood el segundo disco de estos finlandeses que entran en el ranking de bandas más extrañas de su país. Esta banda se creó en el 2011 con la idea de crear con su música un ambiente apocaliptico, divertido, tenebroso, atrayente y cargado de humor negro. Dando luz de una manera única a los rincones más hondos y oscuros de la consciencia humana. O como ellos lo denominan, su Pánico Nuclear.

La verdad es que me sorprendió en un primer momento el enfoque en cierta manera popero, aditivado con buenos chutes de punk. Simplemente por las trayectorias de las otras bandas en las que militan algunos de los músicos, como per ejemplo el caso de su guitarrista lider Juho Vanhanen también guitarrista de la increíble banda Oranssi Pazuzu que sin lugar a duda es uno de los grupos más innovadores y difíciles de tragar con esa mezcla de Black metal y psicodelia. El que no los conozca, que le eche un ojo.

Para entender bien a Grave Pleasures la manera de comenzar, aunque parezca mentira, es por el acertado single titulado Be My Hiroshima, que inmediatamente se ha convertido en una de mis canciones preferidas de este 2017 con ese estribillo tan pegajoso. Pero es que, cualquiera de estas 10 canciones podría estar en mi lista de las mejores del año. ¿Que te ha parecido demasiado suave y monótono? Prueba tal vez con la acida “balada” Falling For an Atom Bomb y esa voz aguda tan personal. ¿Que aún no te acaba de convencer? no se, haz que suene Laughing Abyss tema más enérgico, donde el ritmo es constante e incansable y marcado por el golpe de palmas. ¿Ya empiezas a notar como tu cuerpo se va moviendo intuitivamente al son de la música? Entonces ya estás listo para darlo todo, a máximo volumen con Mind Intruder. Y es que no tienes que esperar detalles técnicos ni cosas complejas. Un ritmo pegadizo, un buen juego entre las diferentes voces y un estribillo pegadizo. La esencia del buen pop, al que tan mal acostumbrado estamos. Y una vez ya entiendes las reglas del juego que te proponen los finladeses, solo te queda tan solo una cosa. Rodar una y otra vez canciones como Joy Throught Death o Haunted Afterlife de las más rápidas del trabajo. Aunque si me tengo que mojar, el tema que abre la lata Infatuation Overkill, podría decir que es el que más me gusta. Con esa mezcla de todos los recursos que escuchamos varias veces a lo largo del álbum, como el ritmo marcado por palmas o esa batería incansable y simple que hace que todos los temas sean tan atrayentes. Para acabar, solo me faltaría comentar Atomic Christ tal vez el tema que sale de la tónica, con un inicio narrado y sin demasiado acompañamientos, que va evolucionando y añadiendo elementos que van engordando el sonido sobre el que la voz grave va hablando, hasta que ya no se puede mantener y explota en una de los estribillos imprescindibles del trabajo.

Solo puedo decir que yo me lo he pasado genial preparando esta reseña. No todos los días te llegan discos como este Motherblood. Diferente, no sé cómo etiquetarlo, ¿Post Punk? puede que fuese lo que más se le acercase. Lo que estoy seguro es que Grave Pleasures tiene un nuevo fan. Y no es solo su música. La portada este de diez y el logo del nombre con dos tipologías de letra diferente. Una más oscura y gótica y otra más moderna y estándar que representan las dos facetas de este grupo. No tiene perdida.

Enlaces:

Facebook

Web Oficial

Tracklist:

1. Infatuation Overkill (3:05)

2. Doomsday Rainbows (3:41)

3. Be My Hiroshima (3:46)

4. Joy Through Death (3:48)

5. Mind Intruder (3:47)

6. Laughing Abyss (3:35)

7. Falling For An Atom Bomb (3:14)

8. Atomic Christ (4:56)

9. Deadenders (3:55)

10. Haunted Afterlife (3:02)

Músicos:

Mat McNerney – Voz

Juho Vanhanen – Guitarra

Aleksi Kiiskilä – Guitarra

Valtteri Arino – Bajo

Rainer Tuomikanto – Batería

