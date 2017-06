Review de Condolences de WEDNESDAY 13 del sello Nuclear Blast Records

Una llamativa banda cuyo estilo bordea fronteras muy curiosas como el Rock, Punk Horror y el metal lo que le hacen una banda con estilo propio y por tanto con un sonido también muy suyo, muy marca de la casa. De allí que sus temas y la manera de entender su propuesta merezca también una escucha profunda y pormenorizada, ya que puede resultar un disco complicado de entender a la primera, o no, depende de los gustos de cada uno, pero si no le encuentras razón a la primera te invito a que le des una oportunidad, porque en él encontrarás secciones y pasajes muy interesantes, y cito por ejemplo el arduo y complejo corte que da nombre al disco, hacia el final denominado “Condolences”, un gran tema, lento, pero muy profundo en sensaciones y matices, gracias a una ardua base rítmica y a estar acompañado de potentes solos y sobre todo un aura o atmósfera muy oscura con la que han sabido rodear la canción aumentando con ello el “feeling” de la canción. Esa voz al inicio en plan susurro, los acordes que poco a poco van ganado peso y con ello espectacularidad, le dan al tema una consistencia muy original, ya que las partes lentas vienen siempre acompañadas de sugestivos efectos. Y como no el solo de lo mejor del disco.

Luego la banda cierra el álbum con “Death Infinity”, otro tema lento y misterioso, aunque no tanto ni con la magestuosidad de “Condolences”, pero que si mantiene esa atmósfera oscura y lenta sumado a unos coros muy envolventes que a ratos me hace recordar a Devin Townsend. Pero no todo es tranquilidad y misterio en este disco, también hay sitio para la caña, como con el potente y enérgico corte “You Breathe, I Kill”, que te quita el sueño desde sus primeros acordes y que viene acompañado de un potente solo, uno de los temas más completos del disco. Y tenemos otro tema intenso, algo más comercial, pero no por ello menos interesante como “Lonesome Road To Hell”, que engancha gracias a sus estribillos pegadisos y lo punsante de sus riffs.

Después de varios años de afilar sus dientes creativos, WEDNESDAY 13 surgió de la fétida cripta de la oscuridad con su banda FRANKENSTEIN DRAG QUEENS FROM PLANET 13, los maestros del rock horror que lanzó cinco álbumes de estudio asombrosos y seis EP entre 1996 y 2002. Siempre El líder del revoltoso pack, WEDNESDAY 13 se convirtió entonces en una estrella de rock internacional de buena fe como líder de MURDERDOLLS, su colaboración con Joey Jordison de SLIPKNOT. La banda tomó el mundo como una enorme tormenta, con Europa y el Reino Unido, en particular, sucumbiendo a los encantos feroz del álbum de debut de 2002, »Beyond The Valley Of The Murderdolls«; Una erupción ruidosa de grandes melodías y mala actitud que ruidosamente redefinió el género punk horror. Después de que MURDERDOLLS entró en un hiato prolongado en 2004, WEDNESDAY 13 se embarcó en una carrera en solitario ampliamente elogiada que de nuevo le proporcionó una salida para su empuje implacable de diabólico musical y alocadas ideas. Álbumes como »Transylvania 90210« (lanzado por Roadrunner en 2005), »Fang Bang« y »Skeletons« cimentaron la reputación de nuestro héroe pálido como el hijo bastardo de ALICE COOPER y THE MISFITS, mientras que su proyecto, BOURBON CROW, GUMFIRE 76 demostró que tenía suficiente versatilidad para sobrevivir fuera del cementerio y del matadero.

MURDERDOLLS volvió a reunirse en 2010 para el vicioso álbum “Women And Children Last” y otra exitosa gira mundial antes de desaparecer una vez más en la helada niebla de medianoche, dejando a WEDNESDAY para revivir su carrera en solitario con unos miles de voltios de electricidad perversa. Incluyendo el escandinavo opúsculo del año 2014 »Undead Unplugged« y el año siguiente, estruendoso »Monsters Of The Universe: Come Out & Plague«. Sin embargo, absolutamente nada de lo que WEDNESDAY ha creado en el pasado ha llegado a tocar la horrorosa potencia y el atractivo de su nuevo álbum de estudio, »Condolences«.

El resultado no es sólo el disco más pesado, auténtico e inquietante de la carrera del gran hombre, sino también un enorme salto creativo, claramente encapsulado por el título simple y directo del nuevo álbum.

Es sin duda su disco más complejo e interesante de su carrera en solitario, pero dado todo lo que ha demostrado con los años y su amplia experiencia, no era de extrañar encontrarnos un disco de esta calidad y repito, digno de varias escuchas, que sin duda terminara hipnotizando hasta a el más incrédulo.

Web

Facebook

Tweeter

YouTube

Instagram

Temas:

1. Last Rites 0:54

2. What The Night Brings 3:37

3. Cadaverous 3:30

4. Blood Sick 3:19

5. Good Riddance 4:17

6. You Breathe, I Kill 3:02

7. Omen Amen 3:16

8. Cruel To You 4:02

9. Eulogy XIII 1:38

10. Prey For Me 4:03

11. Lonesome Road To Hell 3:36

12. Condolences 6:54

13. Death Infinity 4:22

Wednesday 13 | voces

Roman Surman| guitarra

Jack Tankersley | guitarra

Troy Doebbler | bajo

Kyle Castronovo | batería

Comentarios

Comentarios