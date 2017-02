NICOLE SABOUNÉ “Miman” Century Media

Este es un disco que se nos quedó pendiente y no deseo dejarlo pasar. Ya que es una obra muy original, dentro de su oscuro y delirante estilo, que bien podríamos definir como Dark.

Primero os diré que Nicole Sabouné fue introducida en la escena de la música de Suecia con su debut llamado “Must Exist” en 2014 y es con “Miman” donde la cantante desarrolla y crea todo su universo atmosférico que aún guarda influencias del Dark y Post-punk de su debut.

Quizás eso sí, este sea un disco con un sonido más personal, de hecho el título del disco se refiere al poema de Harry Martinsons, “Aniara” (1956), que era el nombre de una máquina, con la habilidad de pensar por sí misma y que guardaba todas las memorias de la humanidad. >Miman<, explora la codicia dentro de la naturaleza humana y cómo esto está girando hacia la autodestrucción, todo dentro de una observación muy íntima y personal, de un mundo oculto, oscuro e intenso que revela este nuevo trabajo de una manera muy propia, muy de Nicole Sabouné, en donde incluso podríamos decir que se acerca mucho a un disco conceptual.

Su peculiar sonido inspirado por John Bauer, nos recuerdan a Cocteau Twins o la insuperable Dead Can Dance de principios de los 80´s, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros con este disco.

Una obra por tanto bastante oscura en todas sus líneas, en donde Nicole, explora otras vertientes de su sonido y que nos dejan un buen sabor de boca, claro, recalco, que es un disco profundo y pausado en sensaciones, pero que saber guiar muy bien gracias a su peculiar voz.

“Bleeding Faster”, que tiene un llamativo vídeo, es uno de los cortes más enérgicos que vas a encontrar y con una línea evolutiva, bastante depresiva, pero es cierto que su nuevo trabajo, no lo recomendamos para personas estresadas o cerca de tomar decisiones complejas. Es más bien un disco para dejarse llevar debido a sus matices llenos de grises y como no la peculiar voz de Nicole, que es sin duda la principal actora en todo el disco.

Destaco el bonus de Madona, “Frozen” que ha sabido interpretar a la perfección con su estilo personal y le ha añadido, si cabe, mayor espectacularidad, en un tema que parecía hecho para una de sus versiones.

Un disco solo para amantes de sensaciones extremas, en el lado más oscuro de la música, pero por lo pausado y bien interpretado que esta por una vocalista, que se abre paso con fuerza en la escena y que sabe muy bien trasmitir sus sensaciones con un disco que dejara huella.

Gran obra que los amantes del Doom, o de bandas como The Gathering, sabrán apreciar sin duda.

Nicole Sabouné – “Miman” (35:25) 1. The Body (3:46)

2. Right Track (3:19)

3. Bleeding Faster (5:12)

4. Under Stars (For The Lovers) (4:45)

5. Lifetime (5:08)

6. Rip This World (3:57)

7. We Are No Losers (3:25)

8. Withdraw (7:01)

9. Frozen (Madona cover)