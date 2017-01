FUTURE THIEVES “Live at Blue Rock” – Future Thieves Music

0

Future Thieves tocaron el pasado 24 de marzo en los Blue Rock Studios de Wimberley (Texas). Tuvieron a bien emitir el concierto en streaming y desde entonces se han convertido en mitos del underground musical de todo el planeta. La banda está más que fogueada en festivales de distinta índole y será entre mayo y junio cuando se pasen por el viejo continente para confirmar su valía.

El disco mezcla el rock alternativo con la música americana con bastante acierto. En directo son bastante potentes como lo demuestran en los temas que más nos han gustado que son “Rosie”, “The floor”, “Liar”, “Soon” y “Nightmares”.

Estamos ante una banda que tiene por delante un horizonte lleno de promesas y posiblemente de grandes momentos. Si te agrada el rock más moderno y quieres disfrutar de un directo arrollador este es tu disco.

Tracklist:

Dark in the day

Rosie

The Floor

Horizon line

Just sayin’

Liar

Hesitate

On fire

Ghosts

Soon

Ugly now

Diamonds

Nightmares

Componentes:

Elliot Collett |voz y guitarra

Austin McCool | guitarra

Nick Goss | bajo

Gianni Gibson | batería