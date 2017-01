EXPEL THE GRACE “Disharmony” Autoproducido

0

Presentamos a EXPEL THE GRACE, una banda de death metal melódico formada en Barcelona el año 2009. En su haber tienen una serie de demos recopiladas en un EP. Durante los años 2011 y 2015 realizaron una serie de conciertos por todas la geografía catalana junto a nombres como Ravenblood, Dysnomia, Perennial Isolation o Hyban Draco en salas como Sala Toman de Reus, Sala Univers de Girona, Sala Garage de Salou o La Goleta de Sant Feliu de Guíxols.

El próximo 30 de enero lanzarán su primer trabajo largo llamado Disharmony compuesto por 5 temas grabados, producidos y masterizados en Unwavering Studio por Jona De Haro (Batería deFar’n’Hate), con la colaboración de Dream Factory Music Studio para la grabación de las Baterías. La portada del álbum está realizada por Ingrid Gala.

Nos llega el disco y la primera escucha se puede resumir en Wow! ¡Esto es un disco debut de una banda! En él se aprecian composiciones bien trabajadas, cambios de ritmo, momentos de suspensión y acelerones agotadores. Como muestra de ello, la homónima del disco y la que se encarga de abrirlo. Breve comienzo tenebroso y melódico hasta que la batería coge el poder para marcar el frenético ritmo. Pausas, estímulos y melodías, ¡Todo eso un tema!

El segundo corte más contundente y volumétrico en batería, con más empaque con una línea más continuada y contenida donde la voz de Umbra gana protagonismo dejando a las melodías en segundo plana sacando toda la rugosidad y una línea melódica que se atempera en el estribillo y genera ansiedad por momentos. Hasta que llega el sólo de guitarra donde surge la pregunta ¿Cuánto tiempo lleva esta gente tocando? Simplemente bárbaro. Sin duda, han acertado usando esta para su videoclip.

Siguiendo la misma filosofía de los dos anteriores, este tercero llamado Famine, también viene surtido de guitarreos a cascoporro alternados dando momento de oscuridad y brillo a ésta, jugando con la voz, como si de preguntas y respuestas se tratase.

El cuarto se sale del standard marcado y es en este caso donde la guitarra coge las riendas. Melodías, riffs, círculos y largos pasajes evocadores. Desde un buen comienzo se aprecia la capacidad para crear una variedad de sonidos y emociones que equilibran a la perfección. Con una unidad de batería siempre presente pero que no se interpone en ningún momento entre la voz y la guitarra. Para un servidor la que destaca sobre las otras.

Con pesar hemos llegado al quinto y último llamado Finale con un tempo más épico, de victoria. Sin duda, con este debut victorias cosecharán muchas. No pueda dejar de destacar con qué facilidad la voz se torna seca y rugosa y de repente alaridos afilados.

Creo que es una excelente apuesta bien elaborada, dinámica, fresca, sin caer en repeticiones ni patrones. Con grandes ventanas para la guitarra y alto grado de composición, basada en transmitir y no quedarse en el ruido, reverberación y mucho “gain”.

Track list:

1. Disharmony

2. Now I can hate you

3. Famine

4. Severed hope

5. Finale

Line-Up:

Vocals – Umbra Hatzler

Drums – Manel Woodcutter

Guitar – Marc Palomar

Guitar – Ernie Gonzalez

Bass – Dani Balboa