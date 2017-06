Review de …Of The Dark Light de SUFFOCATION del sello Nuclear Blast Records

Suffocation nos ofrece un disco clásico Death Metal, muy vieja escuela sin cabe y muy su estilo, vamos ahora no descubriremos quienes son estos chicos, lo que si os puedo decir es que los nueve cortes que componen el disco llevan además del sello Death Metal grabado en sangre, un profundo trabajo melódico que os sorprenderá de principio a fin, gracias a un sin d¡fin de riffs y solos que le aportan un brillo especial a su contundente sonido.

Es por ello que temas como “Epitaph Of The Credulous” con sus mini secciones de bajo consiguen atraparnos, ademas de un vertiginoso cambio de ritmo cuando menos lo esperas, ofreciéndonos con ello una atractiva propuesta dentro de un corte de casi cuatro minutos. No hay espacios para la calma, como en el tema que da nombre al disco “…Of The Dark Light” con entrada apabullante, lo que si encontraremos son múltiples cambios de ritmo todo engrasado con una perfecta rítmica y melodías en donde los puntos álgidos son los solos que en varias partes de un mismo tema intervienen para ofrecernos esa luz dentro de la oscuridad que tanto les ha dado en sus nuevo temas.

Un trabajo muy técnico dicho sea de paso, dentro de un marco muy extremo, vamos típico de Suffocation, a estas alturas no vamos a pedirles que varíen su razón de ser, pero lo que si han hecho ha sido ofrecernos un disco muy compacto, directo al grano, pero muy bien aderezado en técnica, contundencia y punzantes riffs que harán levantarse hasta los muertos.

Temas:

1. Clarity Through Deprivation 4:04

2. The Warmth Within The Dark 3:39

3. Your Last Breaths 4:36

4. Return To The Abyss 3:56

5. The Violation 3:41

6. Of The Dark Light 3:41

7. Some Things Should Be Left Alone 3:23

8. Caught Between Two Worlds 4:19

9. Epitaph Of The Credulous 3:58

Formación:

Frank Mullen | voces

Terrance Hobbs | guitarras

Charles Errigo | guitarras

Derek Boyer | bajo

Eric Morotti | batería

