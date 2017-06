Review de One Foot In The Grave de TANKARD del sello Nuclear Blast Records

En 1982, cuando cuatro maníacos de metal de pelo largo de Frankfurt am Main, Alemania decidieron fundar una banda llamada TANKARD, nadie esperaba que siguieran adelante tres décadas después. Por no hablar de estar en la parte superior de la escena de thrash metal alemán! Pero todavía están vivos y pateando, y a lo largo de estos años apenas ha habido un desvío en su camino! Hoy en día, cuando la rutina de romper, hacer una “reunión” y desaparecer de nuevo parece ser el orden de juego de las bandas, TANKARD nunca se unió a este curso de acción y mantuvo sosteniendo su bandera de thrash metal alto: un esfuerzo muy respetable!

Esta es la razón por la cual los fundadores de “metal alcohólico” pueden ahora celebrar su 35 aniversario en 2017 con su álbum de estudio 17 titulado “One Foot In The Grave” – ¡Salud!

Sin embargo, ya no es como la revista Stern escribió en 1988 en un largometraje sobre la “subcultura del heavy metal”: “Su música suena como un tren completo que contiene jarras de cerveza saltando los rieles.” A pesar de su humor, nunca debe subestimarse. La competencia musical de TANKARD. La banda, que ha mantenido su sonido en álbumes de gran calidad, ha alcanzado el título de “banda de culto” con clásicos de todos los tiempos como “Tankard’, ‘The Morning After’ y ‘Chemical Invasion’. Las actuaciones en los festivales de metal más grandes del mundo (Wacken Open Air, Hellfest, Graspop Metal Meeting, Summer Breeze), así como sus recientes entradas en los charts, ilustran perfectamente su popularidad.

E incluso cuando el título del álbum sugiere, este no es el final! El sonido de TANKARD aún está lleno de creatividad, frescura y agresividad. Y para esto os señalamos cortes como “Syriam Nightmare”, que ns ofrecen un Thrash Metal moderno y lleno de riffs y melodía que enganchan gracias sobre todo a una base rítmica muy sólida y en constante cambio. Aquí también sirve de ejemplo el corte con el que abren el disco “Pay To Pray”, en donde en más de cinco minutos tenemos ante nosotros un tema muy técnico de Thrash Metal, poderoso en sensaciones, pero lleno de potentes riffs y cambios de ritmo que consiguen engancharnos desde el inicio a su peculiar y original sonido.

Pude parecer una banda que se toma todo a la ligera y el cachondeo, pero nada más lejos de la realidad, es cierto que para la diversión son los primeros, pero son grandes profesionales y no por nada son una banda de culto en Alemania y el mundo y han conseguido mantenerse en este mercado 35 años. Eso es constancia y amor por lo que hacen. Y por si fuera poco nos encontramos con un disco de Thrash largo y extenso, algo a veces no muy habitual, pero un ejemplo más de que los temas están bien producidos y vienen cargados de mucha energía y poderosos solos, bastará con escuchar los primeros acordes de “Lock´Em Up” y escuchar sus nuevas propuestas, con llamativos cambios de ritmo y envolventes rítmicas, que son la pieza angular de su sonido.

Hacia el final la banda no deja de sorprendernos con un corte majestuoso de más de siete minutos, con una introducción más acorde a bandas sinfónicas que de Thrash Metal, en “Secret Order 1516”, en donde nos encontraremos una cascada de sensaciones y violentas embestidas, además de criticar la sociedad actual con letras profundas.

Por primera vez han grabado un álbum en Gernhard Studios en Troisdorf, Alemania. Con el productor Martin Buchwalter (DESTRUCTION, SUIDAKRA), la banda ha desarrollado un nuevo sonido potente. El bajo es grooving, los tambores están martillando y la voz de Gerre suena más enojada y llena de energía que nunca. Además, Andi Gutjahr ha añadido algunos riffs de guitarra y solos que nunca has escuchado

TANKARD. ¡Este álbum es bastante complejo y sin duda tomará a mucha gente por sorpresa pero ese es precisamente el potencial de su nueva obra y un ejemplo más de que la banda no deja de reinventarse y que mejor que su disco más maduro de su carrera, a pesar de que no cambiarán su forma de ser, si nos han dado un bofetón, al ofrecernos un álbum profundo en contextos y atreviéndose a ir un poco más lejos, cuando nadie lo esperaba! Y cuidado si no estamos ante uno de sus mejores trabajos de su historia por todo lo que rodea >One Foot In The Grave<, avisados estáis.

Incluso si mucho ha cambiado en las últimas tres décadas, una cosa ha permanecido igual: TANKARD son cuatro maniacos de metal de Frankfurt – auténtico, fuerte ya veces borrachos.

¡Y esto probablemente permanecerá igual durante los próximos 35 años!

Web

Facebook

Temas:

1. Pay To Pray 5:27

2. Arena Of The True Lies 5:15

3. Don`t Bullshit Us! 3:58

4. One Foot In The Grave 4:49

5. Syrian Nightmare 4:32

6. Northern Crown (Lament Of The Undead King) 4:22

7. Lock`Em Up! 4:10

8. The Evil That Men Display 3:15

9. Secret Order 1516 7:27

10. Sole Grinder 5:28

Formación:

Gerre | voces

Andi Gutjahr | guitarras

Frank Thorwarth | bajo

Olaf Zissel | batería

Comentarios

Comentarios