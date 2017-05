Review de Halls of The Damned de POST PULSE publicado por Inverse Records

Según por estadísticas Finlandia es el país de Europa con más bandas de metal por persona. Aproximadamente hay unos 630 grupos por cada un millón de habitantes, el resto del pódium lo ocupan otros dos países escandinavos como son Suecia (428 grupos) y Noruega (299 grupos), sin duda el metal corre por sus venas. Aparte de esta peculiar estadística hay que pararse a pensar en otro punto importante, ¡allí arriba hace mucho frío!. Estos países tienen muy poca población en comparación a otros países europeos del sur y casi toda la gente vive en la capital y las pocas ciudades grandes que quedan, dejando mucho terreno sin habitar a excepción de tres locos que no han visto jamás la luz del sol. Por tanto casi un tercio de la población de Finlandia vive en Helsinki. Con este último dato damos acabada la reflexión y pasamos por fin a la pregunta que da sentido a esta atípica introducción de una reseña de un disco, que sería: ¿Que tiene que hacer una banda de Helsinki para destacar un poco? Y ahí entra en escena Post Pulse y su disco debut Halls of The Damned.

El Death metal que practica Post Pulse no es el habitual europeo rudo y oscuro, sino que es más cercano al sonido americano, muy agresivo pero sin ser asfixiante todo el rato como muestran en la canción de apertura The Gates donde comienza el viaje. Lo primero que me llamo la atención al escucharlos y que es algo habitual en su sonido es ese bajo tan brillante y dominante. No conozco en que formaciones ha estado antes pero me la jugaría a alguna de Rap metal.

Algo que a veces les pasa a las bandas de Death es que consiguen avasallar con un sonido súper machacón, pero a la larga se hace cansado escucharles al no saber jugar en ningún momento con las melodías, cosa que no pasa con este grupo que apuesta mucho por esos pasajes más tranquilos como se ve en el tercer track When I Dream, pero que te aplasta sin miramientos como contra cuando suben de intensidad en los momentos de tralla. Otro de los temas que más me ha gustado del trabajo es Final Goodbye al principio del disco y que tiene un sonido matador bajo un gutural muy grave y como logran transformarla en uno de los pasajes más sinuosos e inquietantes del álbum. También uno de los mejores solos de guitarra del grupo en la parte final del tema.

Pero hablábamos al principio de la reseña de que tiene que hacer una banda de Helsinki para sacar un poco la cabeza sobre el resto y Post Pulse no solo ha trabajo en un sonido más o menos atrayente, sino que también ha hecho una especie de disco conceptual ligando todas las canciones del disco, contando así la historia de un hombre que lucha contra la vida en momentos circunstanciales. La temática me gusta bastante (siempre estoy a favor de los discos conceptuales), pero me llamó la atención un tema tan “profundo” en un disco debut y más viendo que los integrantes son de unas edades diferentes, siendo el batería muy joven. Pero bueno, eso son solo curiosidades.

Suele pasarme en gran cantidad de discos y es que no soy fan de los singles y me vuelve a pasar con Frozen Heart que me parece el tema más flojo, siendo repetitiva y sin garra. Por suerte lo salvan inmediatamente con Loosing Myself y la atronadora Halls of the Damned uno de los temas más agresivos y que título también el disco de los finlandeses. Además el sonido no baja de intensidad tampoco en Let it Burn tras unos segundos de intro suave engañosos y que hacen que el final del álbum sea una completa locura de riffs. Sin duda será la parte que más gustará a los amantes del Death.

Ya para ir terminado, solo me falta comentar una de las pocas cosas que he leído sobre ellos y es que son fieles defensores del sonido al natural, intentando que sea lo menos tecnológico y shampleado posible y así poder ser más parecidos en sus directos que es donde de verdad se gana el éxito. Cosa de la cual estoy muy de acuerdo y que a veces a muchas bandas modernas se les olvida. Así que ojala este disco notable les haga poder tocar en muchos conciertos por Europa y nos consigan sorprender un poco más en sus siguientes proyectos.

