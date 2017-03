REPLACIRE “Do Not Deviate” Season of Mist

REPLACIRE combina la agresión con la complejidad técnica y encaja su duro death metal no sólo con los elementos habituales del género como cascadas sincopadas, firmas impares y momentos de jazz, sino que también inyecta una elegancia inteligente que recuerda bastante al desaparecido Chuck Schuldiner , con DEATH o a bandas como CYNIC. La evidente destreza técnica de la banda es aprovechada por las necesidades de la buena composición de canciones en oposición a la masturbación musical auto-indulgente.

REPLACIRE es la creación del guitarrista Eric Alper, quien fundó la banda en 2010. Los prodigios de metal tecnológico estadounidense, procedentes de Boston, Massachusetts, lanzaron su primer álbum “The Human Burden” en 2012. Fue una ambiciosa declaración de intenciones que rápidamente estableció a los neoyorquinos como una banda a tomar muy en cuenta. REPLACIRE rápidamente pasó a empujar los límites de gira por todo el noreste y el apoyo a pesos pesados ​​como BEYOND CREATION, HATE ETERNAL, MISERY INDEX, y ARTIFICIAL BRAIN entre otros.

Ahora, REPLACIRE está listo para asumir la palabra con su estudiante de segundo año completo. Es fácil predecir que ‘Do Not Deviate’ será un hito temprano para el metal técnico en 2017 y obligado a terminar en muchas de las mejores listas de ese año. ¿No quieres aceptar nuestra palabra? Bueno, solo dale un giro y escucha atentamente.

Una interesante sorpresa fue la escucha de esta banda, y sus once temas, te ofrecerán un sin fin de cambios y opciones inimáginadas durante su escucha, de allí que recomiendo una dedicación exhaustiva a su puesta en escena. Son cortes con un amplio bagaje técnico, con mezclas de estilos muy complejos y diferentes entre sí, que han sabido compaginar a la perfección.

Hay temas para todos los gustos, tanto en duración, como en estilos, desde la extrema “Cold Repeater”, con una muestra del Death Metal más clásico, pero eso sí con su personal punto de vista y marca de la casa y no es otro, que la alta complejidad de riffs y cambios, sobre todo en un batería que es un genio en el dominio de los bombos y platillos y sus múltiples cambios de ritmo. Ese es otro detalle de la banda, cada tema posee distintos matices, distintas capas, que hacen que descubras distintas sensaciones conforme avanzas en su escucha. De allí que sea un disco interesante de seguir, pero advierto, siempre desde un panorama y estilo extremo, pro que nos evidencia una vez más que la calidad y la técnica no tiene por que ser opuestos.

Un ejemplo de estos distintos matices, lo encontramos en la instrumental en piano de un minuto y poco más llamada “Reprise”, o las voces limpias y tonos de jazz en “Built Upon The Grave Of He Who Bends”. Sin duda una oferta más que apasionante que nos trae todo lo bueno del Metal extremo, con apasionantes tintes técnicos de múltiples estilos diferentes, que hacen de este disco una pieza a tomar muy en cuenta de cara a 2017. Muy original y trabajado sin duda.

Temas

01. Horsestance

02. Act, Reenact

03. Built Upon the Grave of He Who Bends

04. Any Promise

05. Cold Repeater

06. Reprise

07. Moonbred Chains

08. Do Not Deviate

09. Spider Song

10. Traveling Through Abyss

11. Enough for One

Formación

Eric Alper – guitarra

Zach Baskin – bajo

Evan Berry – voces

Poh Hock – guitarra líder (directo)

Kendal “Pariah” Divoll – batería (directo)