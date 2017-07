Critica disco TTN Live de Tete Novoa

Critica álbum TTN Live de Tete Novoa. ¡Increíble directo se ha marcado Tete con “TTN Live”! Pese a conocer a Tete desde sus inicios en Saratoga, no me acerqué a su primer disco en el momento de su lanzamiento en 2015, un álbum “más blando” según las reseñas leídas respecto a lo que nos tenía acostumbrado, y el cual redescubí el año pasado siendo una grata sorpresa respecto las expectativas que tenía puestas en él. Aquél TTN, sin duda era un gran disco, que se movía muy bien entre el AOR y el hard rock.

Sacando un hueco entre las exitosas giras con Saratoga, el pasado mes de octubre de 2016, Tete juntó a un puñado de grandes músicos (y amigos) para grabar este directo, “TTN Live” en su ciudad natal, Pinto (Madrid). La banda que le acompañó, estaba formada ni más ni menos que por Sergio Martínez al bajo, Ismael Gutiérrez y Roberto Sánchez a las guitarras y Kiko Garrido a la batería. A estos les acompañarían dos coristas para la noche, Angelita Gomez y Diego Jaén.

El lanzamiento, consta de un CD de 17 temas y un DVD con un par de temas más, en un bello formato digipack donde las imágenes de este DVD han sido grabadas por Silvia Rescalvo y el audio por Daniel Sabugal en la Sala Anubis de Pinto (Madrid). Tras el concierto, éste ha sido editado y masterizado en los New Life Studios de Madrid por Daniel Sabugal y Jose Garrido. El diseño y maquetación está realizado por Kike Núñez y la fotografía de la portada corre a cargo de Reaktiu.

Como iremos viendo, el álbum se reparte entre versiones en vivo de todo su disco en solitario, con versiones de otras bandas, llamando la atención el que solamente recurra a su banda madre Saratoga para interpretar unas notas de la balada “En tu cuerpo”. Un detalle que personalmente comparto, ya que estando en activo no tendría sentido interpretar canciones que podemos disfrutar en las exitosas giras que están dando últimamente los madrileños.

El disco se abre con “Parte de ti”, un tema movido y que todo el público tenía bien sabido, escuchando una gran interacción por parte de los allí presentes. El disco suena con mucho ritmo, pudiendo disfrutar de temas como “I Remember you” de Skid Row en una versión más acelerada, o la conocidísima “Maldito Sea tu nombre” donde Tete saca su lado más heavy interpretando la versión con la potencia vocal que nos tiene acostumbrados.

Uno de los temas que más me ha gustado por la forma de interpretarla, es “Decidido por mis sueños”, donde han contado con una coral de niños presentes en el concierto y cuyo vídeo podéis ver en esta misma reseña. Tras un tema de su primera banda Shaigon, “Tu Canción” y la versión de “Abre Fuego” de Sangre Azúl, llega el momento álgido de la noche con Giovanni Tradardi (Pablo Alborán, Sergio Dalma…) que introduce la balada “Sin saber nadar”, con fragmentos de grupos como Queen y su “Bohemian Rhapsody”, “Carrie” de Europe o “No dudaría” de Antonio Flores. Aquí, se incluyó también el tema comentado anteriormente, un tema que Tete escribió para su álbum “VII”, la balada “En tu cuerpo”.

Si por algo se distinguen los álbumes en directo con más alma, es por la interacción con el público, el cual interpretó de manera completa el estribillo de “Sin saber nadar” dotando de una atmósfera si cabe más emotiva. Jero Ramiro, compañero de Saratoga aparece en escena para versionar “I want it all”, otro tema de Queen donde lo más destacado es la maestría de Jero para interpretar un tema que si bien es de los más conocidos, no es de los mejores de la discografía de los ingleses. Quedaba para el final de la versión CD una nueva versión ya con la banda completa de “Sin Saber Nadar”, ya que como decíamos en la introducción el DVD se cerraba con “Highway to hell”, tributo a una de las bandas favoritas del cantante.

Un gran disco en directo, con mucho sentimiento y feeling, y donde la producción consigue un gran sonido sin perder el alma de lo que se debió vivir aquella noche. Bonito homenaje a la música el que se rinde en este álbum en vivo.

Tracklist

Zero Parte de Ti No I Remember You A Tu Luz Maldito Sea Tu Nombre El Último Tren Ahora Eres Tú Decidido por Mis Sueños Tu Canción Abre Fuego Medley & Sin Saber Nadar (Piano) Presentación Banda Inmortal I Want It All Volvamos a Empezar Sin Saber Nadar

Miembros

Tete Novoa – Voz

Sergio Martínez – Bajo

Ismael Gutiérrez – Guitarras

Roberto Sánchez – Guitarras

Kiko Garrido – Batería

