Critica disco Guilles – Harvest of grey days por Maldito Digital. Para quien no los conozca pese a sus más de 17 años en la escena, Guilles es una banda de metal extremo surgida en Castellón, que atacan nuevo con su sexto disco de estudio “Harvest of Grey Days”, el cual han cuidado y mimado con todo lujo de detalles como iréis leyendo a continuación.

Es curioso porque, aunque su base musical se centra en el death y el black metal más contundente, tiene influencias de rock clásico lo que deja una amalgama de sonidos bastante interesante. Para la producción han contado con Jochem Jabobs, consiguiendo una buena mezcla de volumen y potencia.

En estos 14 temas, podemos ver influencias desde hasta el thrash metal de unos Megadeth en el single, “Enraged”, hasta la batería casi grindcore de “Disobedient”, manteniendo eso sí la personalidad a las voces de Sevi, auténtico líder de la banda.

Podemos incluso encontrar referencias a Behemoth, a Pink Floyd en la instrumental “Cloud” o a Trivium en sus partes más melódicas, cosa que se puede apreciar en “Predator” que se sale del estereotipo más oscuro.

No es un disco de metal extremo al uso, ya que aunque obviamente debido a la voz se les debe situar en ese espectro, a nivel musical la banda tiene mucha mayor riqueza y variedad que otras bandas del estilo. Recomendable para los amantes de los sonidos más ruidosos y eclécticos.

Enlaces:

Facebook

Tracklist

Latent Born in a Black Void Clock Bewildered Predator Lines and Scars Dehumanized Disobedient Enraged Message Lost Cloud Hopeless Alive Incomplete

Miembros

Adrián

Sevi

Fernando Paños

Enrique Ara

Daniel Ayala

