Crítica de H.E.A.T – Into The Great Unknown – earMUSIC

Crítica de H.E.A.T – Into The Great Unknown. Quinto disco de los hardrockeros suecos H.E.A.T, una de esas bandas que desde que salieron siempre han recibido, hasta el momento, excelentes críticas.

Con este nuevo disco, “Into The Great Unknown”, es la primera vez que noto en los mentideros musicales, ciertas reticencias sobre el enfoque musical al que han orientado este lanzamiento, el cual viene acompañado de nuevo de una impresionante portada.

No es que H.E.A.T hayan dejado de rockear, pero sí es cierto que algunos de los temas aquí incluidos, tienen cierta orientación al sonido de grupos como Muse o Coldplay, bandas de culto y que no hacen que el disco deje de ser lo que cada oyente decida que es.

La apertura con “Bastards of Society”, es todo lo que podíamos esperar de la banda, buenos coros, colchones de teclado sobre una más que potente base rítmica y un estribillo realmente pegadizo. “Redefined”, siguiente tema, puede sorprender por su electrónica intro y la voz de Erik recordando incluso a bandas como Roxette. Una canción que si bien tiene un lento arranque, rompe en un potente estribillo a partir del segundo minuto, sin perder esa base en forma de sintetizadores.

El rock melódico industrializado llega de la mano de “Shit City”, de título premonitorio y melodía accesible, pero con un más que gran protagonismo de nuevo de los teclados, que en estos primeros temas vencen sin duda al sonido de las guitarras.

Un tema que recuerda al tecno-pop de los 80, sin dejar de ser una buena canción, es “Time on our side”, canción que si no lees el nombre de la banda podría pasar por Durán Durán perfectamente.

Recuperan el rock macarra en “Best of the broken”, sin demasiada chispa pero retomando lo que hicieron de H.E.A.T una de las bandas referencias del hard rock melódico europeo. El sentimiento llega en forma del medio tiempo “Eye of the storm”, la cual también es bastante prescindible.

Hacia el final, “Blind leads the blind” se inicia con un potente riff de guitarra que es de lo más salvable del disco, e “Into The Great Unknown” cierra el álbum en un extenso tema con buenos matices instrumentales pero poco peso compositivo global.

Quienes sigan esperando hard rock melódico festivo, no lo van a encontrar en este álbum de H.E.A.T. Parece ser que la banda va notando cada vez más las salidas de Eric y Kenny, cantante original de la banda, y ha decidido ir por derroteros que posiblemente les haya hecho perder algunos fans por el camino, pero hayan entrado otros nuevos. Al fin y al cabo, eso es la música.

Tracklist

Bastard Of Society Redefined Shit City Time On Our Side Best Of The Broken Eye Of The Storm Blind Leads The Blind We Rule Do You Want it Into The Great Unknown

Miembros

Erik Grönwall – Voz

Dave Dalone – Guitarras

Jona Tee – Teclados

Jimmy Jay – Bajo

Crash – Batería

