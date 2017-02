BLEEKER – Erase you (Five Seven Music)

Primer disco de esta banda canadiense que se ha forjado un nombre de prestigio en su país natal y que ahora intentan dar el salto internacional con una manera de entender el rock que pasamos a comentaros.

“Highway” abre el fuego y nos recuerda bastante a Wolfmother aunque con otros toques comerciales que les pueden generar ingresos más que interesantes. “Free” incluso tira del rock sureño y de pinceladas blues para convertirse en un tema pleno, acertado y en el que mezclan otros géneros como el punk rock con el rock más clásico. “Getting out” es puro rock de los sesenta con estribillos coreables y todo, un prodigio.

“Erase you” es rock lisérgico y stoner a partes iguales, uno de los mejores cortes del disco. “I´m not laughing now” es puro pop rock. “Still got love” comienza con un potente riff acústico al que no tarda en acompañar la distorsión. Endiablada línea vocal, retorcido rock y otro tiro de canción.

“Radio radio” podría ser la banda sonora de un anuncio o serie para adolescentes. “Where’s your money” es rock clásico con toques de los setenta, como si Black Sabbath se hubieran encontrado con AC/DC y The Darkness.”Emergency” puede ser un gran single para darse a conocer. “Close my eyes” es un medio tiempo idóneo para la MTV. “Every time you call” termina el disco con más rock del bueno.

La banda quizás se haya pasado metiendo singles pero cuando se dedica al rock triunfa. Seguro que en breve serán más que famosos gracias a su buen hacer. Recomendable disco.

Tracklist:

01 Highway

02 Free

03 Getting Out

04 Erase You

05 I’m Not Laughing Now

06 Still Got Love

07 Radio Radio

08 Where’s Your Money

09 Emergency

10 Close My Eyes

11 Every Time You Call

Componentes:

Taylor Perkins | Voz

Cole Perkins | Guitarras

Mike Van Dyk | Bajo