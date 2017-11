Reseña de E de ENSLAVED – Nuclear Blast Records

Sin duda un gran trabajo que supera con creces lo que esperábamos, y eso que la banda esta acostumbrada a ofrecernos grandes trabajos. Pero con >E< y sus seis cortes la agrupación formada en Noruega en 1991, regresa con un disco apasionante de principio a fin por sus múltiples capas llenas de alucinantes cambios, sin perder de vista su visión extrema y melódica.

Un trabajo lleno de matices alucinantes, que empieza con un corte de más de diez minutos, en donde se resume toda la esencia que vas a descubrir en los siguientes cortes. La banda maneja muy bien las partes extremas con las progresivas y ambientales dando por tanto una combinación única de sonido y canciones en un álbum que perfectamente puede estar nominado a disco del año por sus increíbles sensaciones, algo que han conseguido en solo seis cortes intensos de principio a fin como solo ellos saben hacer.

Además son de esos discos, que si le dedicas tiempo para extraerle todo su jugo te hará pasar grandes momentos debido a su amplia dinámica. Un álbum lleno de momentos reveladores, momentos de espinas y ambientes exquisitos pero extraños, »E« muestra una alineación refrescada en ENSLAVED a través de canciones que llevan a la banda a un territorio sin precedentes. Desde los grandiosos, riff-scapes del abridor de 11 minutos ‘Storm Son’ a la salvaje y psicodélica turbonada de la frontera de ‘Sacred Horse’ y el apasionante saxofón del monstruoso ‘Hiindsiight’, ambos son una declaración típicamente atrevida e intrépida de esta nueva inventiva de bandas de metal modernas y un escalofriante paso lateral que enjaeza el espíritu de antaño y lo libera en un torbellino de imaginación. Conceptualmente, también, ENSLAVED están haciendo grandes progresos. Mientras que los álbumes pasados se centraban frecuentemente en las nociones de individualidad y aislamiento, E ofrece una nueva perspectiva transformadora.

Una apisonadora musical resumida en seis obras de arte.

Web

Facebook

Tweeter

YouTube

Instagram

Temas:

1. Storm Son 10:54

2. The River’s Mouth 5:12

3. Sacred Horse 8:12

4. Axis Of The Worlds 7:49

5. Feathers Of Eolh 8:06

6. Hiindsiight 9:35

Ivar Bjørnson | guitarras

| guitarras Grutle Kjellson | voces & bajo

| voces & bajo Håkon Vinje | voces & teclas

Cato Bekkevold |batería

| voces & teclas |batería Ice Dale | guitarra líder

Comentarios

Comentarios