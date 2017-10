Reseña de “Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay” de CRADLE OF FILTH – Nuclear Blast Records

El regreso de la banda oriunda de Suffolk, Reino Unido, no podía ser más gratificante, ya que marca el regreso a su sonido más bizarro, aquel que les hizo grandes en discos como >Dusk…And Her Embrace< (1996) o su secuela >Cruelty And The Beast< (1998). Tras varios experimentos, cambios de discográficas, y también hay que decirlo buenos trabajos, pero también algunos muy deficientes, vuelven con un disco mucho más cercano a sus orígenes y que bien podría haber sido la continuación (en su ascendente carrera) y ubicarlo cronológicamente tras el >Cruelty And The Beast<, sobre todo por rabia, velocidad, temas largos y con ello una especial atención a profundos solos, más participación de coros femeninos y orquestaciones, que nos harán recordar aquellas dos joyas del Black Metal y por tanto de la propia banda.

El disco lo componen ocho cortes, siete si eliminamos la intro de más de dos minutos y que no esta mal para ser una intro dicho sea de paso.

Pero esos siete temas, cada uno de como mínimo seis minutos, nos da margen a encontrarnos una serie de arreglos, melodías y cambios de ritmo, en donde la banda se deja de experimentos y saca a relucir su vertiente más extrema con cortes potentes, agresivas secciones rítmicas rápidas y enloquecidas que les hicieron acreedores a una de las mejores bandas del mundo en su estilo en su momento y parece que ese merito lo vuelven a reclamar y con razón tras este disco.

Hacia tiempo que no escuchaba un trabajo de ellos que no decayera por momentos o en algunos temas, por el contrario >Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay< es un álbum potente de principio a fin, donde la banda no se deja nada y nos ofrece uno de sus trabajos más brillantes de los últimos años. Cada corte es fuerte y veloz en sensaciones, es cierto que encontraremos cambios de ritmo y coros oscuros que le aportan ese brillo especial y que tanto dio de sí en sus primeros discos, marcando una época por la aportación que significaron, pero es algo que suma y mucho en eeste nuevo trabajo. Dani se encuentra como de costumbre en un gran estado de forma, lo que se refleja en sus nuevos temas.

“El álbum, tanto líricamente como artísticamente, está lleno de horror gótico victoriano y, por lo tanto, el título es un reflejo de eso”, explica Dani. “» Cryptoriana «implica el enamoramiento de los victorianos con lo sobrenatural, la tumba y la fervorosa macabra. El subtítulo, “La seducción de la decadencia”, consolida aún más la atracción por la muerte y el largo y brillante proceso de autoaniquilación. Para sumergirme en el tema y cortesía de su buen amigo H.G. Wells, construí una máquina del tiempo y me fui a vivir entre el submundo clandestino de la Inglaterra victoriana tardía … ”

La aportación de Lindsay Schoolcraft es más trascendente y no meramente una invitada, y tras repetir en Cradle Of Filth se nota su aportación en estos nuevos temas. Creo sin dudarlo que estamos ante su mejor trabajo desde 1998 en lo que a respecta un disco compacto y sólido de principio a fin sin rendijas ni temas de relleno, lo que hay es y será de época, recordar mis palabras.

Temas:

1. Exquisite Torments Await 2:15

2. Heartbreak And Seance 6:24

3. Achingly Beautiful 7:02

4. Wester Vespertine 7:29

5. The Seductiveness Of Decay 7:38

6. Vengeful Spirit 6:00

7. You Will Know The Lion By His Claw 7:22

8. Death And The Maiden 8:48

Contact information:

Nuclear Blast GmbH – Oeschstr. 40 – 73072

Formación:

Dani Filth | voces

Richard Shaw | guitarras

Ashok | guitarras

Daniel Firth | bajo

Lindsay Schoolcraft | teclas

Martin Škaroupa | batería

