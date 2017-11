Crítica de To Venomous Depths de CLOAK del sello Season Of Mist

Atlanta, Georgia, en el extremo sur de EE. UU., Probablemente no se encuentre entre las ciudades nombradas como los primeros sospechosos de una banda de rock influenciada por el black metal. Sin embargo, en el cruce de dos viejas líneas ferroviarias estadounidenses, CLOAK se concibió en el año 2013.

Su debut completo, ‘To Venomous Depths’ es simplemente una amalgama perfecta de black metal nórdico con ganchos pegadizos y rock melódico. Y aunque los estadounidenses no pretenden estar reinventando la rueda, su excelente composición de canciones está catapultando este álbum a la cima.

CLOAK ha llamado DISSECTION, DEEP PURPLE, y FIELDS OF THE NEPHILIM como principales influencias, pero su sonido duro pero lleno de groove ha invitado a los críticos a hacer comparaciones con actos como TRIBULATION, WATAIN, y YOUNG AND IN THE WAY.

Después de pasar dos años en la sala de ensayo preparando cuidadosamente su material, CLOAK lanzó una primera señal de vida en la forma de ‘Demo 2015’, que creó un zumbido audible en el underground de los Estados Unidos.

Un EP de dos pistas y homónimo siguió en 2016, ganando la atención de los estadounidenses en todo el mundo y la aclamación de la crítica. En su corto tiempo de existencia, CLOAK ya compartió escenarios con actos de renombre como WOLVES IN THE THRONE ROOM, HINDER, INTER ARMA, SATAN y TAAKE.

No le tomará mucho tiempo a CLOAK capturar su interés, pero con cada nuevo giro ‘To Venomous Depths’ revelará nuevos detalles que hacen que valga la pena su descubrimiento. No hay rellenos en este álbum debut, solo éxitos. ¡Oscilemos esta fría oscuridad!

1. To Venomous Depths / Where No Light Shines (7:53)

2. Within the Timeless Black (6:56)

3. The Hunger (6:10)

4. Beyond the Veil (6:42)

5. Death Posture (4:06)

6. In the Darkness, the Path (6:33)

7. Forever Burned (6:12)

8. Passage (2:47)

9. Deep Red (10:05)

Total playing time: 57:24

Formación:

Scott Taysom: voz, guitarra

Max Brigham: guitarra

Matt Scott: bajo

Sean Bruneau: batería

