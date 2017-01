0

Profesionalidad y calidad son los dos primeros adjetivos que me vienen a la cabeza para contaros hoy lo que es el primer disco de Astral Experience, formación valenciana que tras un primer EP de cuatro temas en 2013, lanzan por fin estos 10 temas + 1 bonus track para presentarse en sociedad de la mejor manera posible.

En un mundo donde las etiquetas son parte necesaria y rechazada a partes iguales, ellos mismos se adelantan para autonombrarse practicantes del “Metal Astral”. En cristiano, podemos decir que se trata de un metal progresivo muy técnico, acompañado de la suficiente melodía para atraer a seguidores más cercanos al heavy clásico o incluso al power metal.

Como decía al inicio, se han cuidado todos los detalles del álbum, “Emovere”, desde una bella y elegante portada hasta los colaborades que aparecen y que iremos nombrando a medida que los temas van sucediendo sin olvidar la gran producción de Fernando Asensi en sus ya conocidos Fireworks Estudios.

Siendo valencianos, me gustaría antes de pasar a hablar de las canciones recordar otra formación cercana como eran los alicantinos Furia Animal, y cuyo estilo se asemejaba mucho a lo que actualmente practican Astral Experience.

Emovere se inicia con una intro que nos acompaña a “Ego”, un tema con inicio a lo Dream Theater, duelos de guitarra-teclado incluidos, y un estribillo donde los coros de Elisabeth Gang empujan la voz de Ovi en un medio tiempo profundo y pausado. “Renacer” tiene un inicio más veloz, con un riff inicial muy potente, aparición de doble bombo y un protagonismo de nuevo de las teclas de Héctor, sin duda un instrumento esencial en el sonido de la banda.

En “Sin Perdón” aparece José Broseta, cantante de Ópera Magna donde canta a duo con Ovi un tema de estructura más clásica, siendo de los más pegadizos que podemos encontrar.

David Mancha de Skill To Kill aparece en “Allá Donde estés”, aportando voces guturales a una dura historia transformada en una canción con cierta base powermetal.

No encontraba últimamente baladas que me llamaran la atención, así es que me gustaría reconocer lo bien que ha quedado “Ella”, quizá por esa importancia que le dan a la batería en un estilo de canción donde suele quedar en segundo plano. Ovi aquí demuestra su versatilidad con una tesitura épica y muy profunda.

Curioso que el single escogido aparezca en el puesto número 8 del tracklist, y no es otro que “No Hay Cadenas”. Puede que sea de los más accesibles, aunque no de mis favoritos del disco. En este lugar tendríamos sin duda “Horus”, otro tema de largo desarrollo y donde mejor lucen las cualidades de todos los músicos.

Por último, me gustaría aplaudir que cojan un tema como “I Drove All Night” de Cyndi Lauper y le den ese toque metálico a dos voces en una versión fantástica (mejor Elisabeth que Ovi en el inglés, eso sí … :))

Para cerrar la reseña, sólo añadir que aquí hay banda para años. No es un disco que tenga estribillos pegadizos ni un álbum sencillo de escuchar, pero tiene madurez y calidad a borbotones. Amantes del heavy metal más técnico, no podéis perderos a Astral Experience.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3aj8pLyZbw

Enlaces:

Web

Facebook

Twitter

Youtube

Tracklist

Emovere Ego Renacer Sin Perdón Allá Donde estés Negro Puñal Ella No hay Cadenas Delirio Horus I Drove All Night (Bonus track)

Miembros

Ovidi Bea – Voz

Fran Carrasco – Batería

Antonio Cantos – Bajo

Rafa Such – Guitarras

Rubén Albaladejo – Guitarras

Héctor Sierra – Teclado