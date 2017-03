ART OF ANARCHY – The Madness (Another Century)

Art of Anarchy se formó en 2011 por varios músicos que venían de formaciones como Disturbed o Guns n´Roses. Scott Stap tuvo que ponerse tras el micro tras el deceso de Scott Weiland y la banda editaba ayer un disco muy marcado por las tendencias más actuales del rock y el metal.

“Echo of a Scream” es un buen corte de apertura con algunas pinceladas de los Gunners que gustarán bastante. “1000 degrees” entra ya en materia y apuesta por el metal de una forma más directa, un riff a lo Iommi, una banda en estado de gracia y un estribillo melódico hacen el resto. “No surrender” apuesta por la senda del progresivo en plan Tool y resulta interesante.

“The madness” es el single y suena mucho a los años noventa en algunos pasajes, a destacar su pegada comercial. “Won’t let you down” no gustará a los amantes de lo comercial y quizás sí a los que preferimos las canciones complicadas con estructuras que nos digan algo. “Changed man” es un tema de metal de la MTV sin paliativos.

“A light in me” es nuestro corte preferido gracias a su potente riff, a su manera de ir montando una espiral que nos lleva al epicentro del estribillo y a las múltiples influencias que salen a flote durante la escucha. “Somber” es un corte con pasajes de alto nivel aunque combinados con otros no tan acertados. “Dancing with the devil” tiene visos de rock clásico aunque pasado por el tamiz del metal más actual. “Afterburn” es otro de nuestros cortes favoritos ya que el grupo experimenta con el sonido, con las melodías y con todo lo posible. Su extrañeza lo convierte en el mejor corte del disco.

Así pues, nos encontramos con dos tipos de canciones. El primero que apuesta por la comercialidad y el segundo que prefiere entrar más a fondo en el uso de estructuras y melodías mucho más complicadas. El equilibrio entre ambas partes es difícil de lograr al no ser los mismos oyentes los que prefieren sendos tipos de canciones. Aun así, se agradece el esfuerzo de no ofrecer más de lo mismo. Recomendable.

Tracklist:

1. “Echo of a Scream”

2. “1000 Degrees”

3. “No Surrender”

4. “The Madness”

5. “Won’t Let You Down”

6. “Changed Man”

7. “A Light in Me”

8. “Somber”

9. “Dancing With the Devil”

10. “Afterburn”

Componentes:

Scott Stapp| voz

Bumblefoot | guitarra

John Moyer | bajo

Jon Votta | guitarra

Vince Votta | batería