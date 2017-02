WARG + Evil Twin | 21 de Mayo | Sala Leyenda (Madrid)

DESDE ZARAGOZA CON…THRASH

Tuvimos la suerte de acudir a unos de esos conciertos de bandas noveles que luchan por abrirse paso en esto de la música, una ardua labor dicho sea de paso y es que la banda Zaragozana estaba de gira por España presentando su nuevo álbum, el segundo de su carrera, >In The Dusk Of Men<, un trabajo que pronto analizaremos a fondo en la web.

La sala La Leyenda era la encargada de amenizar la tarde de sábado, misma tarde que coincidía con el concierto de Bruce Springsteen en el Santiago Bernabéu de la capital española.

La banda que tuvo el honor de abrir, fue un trio de Doom /Stoner instrumental, una arriesgada formula de un estilo ya de por si complicado de saborear, pero aun así los Evil Twin me gustaron con un sonido y temas de buen carácter, que evidenciaron una buena técnica y sobre todo amor y entrega por sus temas. Cuatro o cinco si no recuerdo mal, fueron los que abrieron boca esa tarde. Todos largos, con distintos matices que evidenciaron que la banda, a pesar de tener poco más de un año de tocar juntos, según me revelaría su batería tiempo más tarde, se les ve compacta y serios a la hora de actuar, a pesar que el público era escaso a esas horas, pero que nos permitieron degustar un estilo pocas veces escuchado en el underground español y oír lo que vi ayer, con una banda que si siguen por ese camino, podrían llegar lejos. El que sea instrumental no es fácil, creo que una voz ya sea fémina o masculina o ambas podrían aumentar con creces su oferta y peculiar manera de entender este género, que invito a que no cierren puertas y experimenten con esta fórmula en algún momento, porque podría traerles positivas sorpresas. Interesante banda que dejo un buen ambiente antes de la puesta en escena de los zaragozanos.

Si algo me llamó la atención de los Zaragozanos de Warg, fue su buen rollo sobre el escenario, lo divertidos que son, sobre todo Luis su guitarra, que sabe calentar al público y hacer más ameno el concierto. A veces se agradece un poco de cachondeo de las bandas y no la típica banda seria que parece que vienen de un entierro y no se comunican con sus seguidores. Warg en cambio, se notó muy cercanos y eso a los que van de observadores, son al final pequeños detalles que terminan inclinando la balanza por una banda u por otra, en este caso, creo que saben dirigirse y ganarse con ello a sus incondicionales.

Ahora bien la parte que más importan la musical, Warg demostró, pese a las limitadísimas opciones de la sala en escenario y sonido, que son una banda que cuida sus temas, si bien es cierto su sonido Thrash metal, clásico en algunos momentos, está lleno de interesantes pasajes melódicos que incrementan su sonido y apuesta por este género, incluso me llamo la atención la última canción con algunas partes muy celtas, por así llamarlas, evidenciando con ello que la banda no se cierra a un estilo, sino que ha sabido mezclar influencias y ritmos, con la idea de crear un sonido propio dentro de un género si bien extremo pero que es e ha visto con los años y la experiencia que no tiene por qué estar liado con la técnica y la melodía.

Warg nos regaló interesantes riffs y solos, además de llamativas bases que hicieron ameno su directo. También como no, poseen los típicos cimientos del thrash más clásico y vieja escuela que os podéis imaginar, es un gesto que llama a un público muy concreto y a la vez sediento de estos sonidos, pero la banda también está abierta a todo público por el buen hacer de sus guitarras y las buenas armonías que le añaden a sus temas.

Una pena el sitio y las características del mismo, que apenas permitía verles a todos juntos en el pequeñísimo escenario o el sonido que posee la sala no daban para mucho. Imagino que con otros medios, sonarían ya no solo mejor sino más potente y se podrían apreciar mejor sus variados compases que como he escuchado en el vídeo y, más tarde en el disco, la banda se ha caracterizado por mimar esos detalles.

Son jóvenes y luchadores, y con las ideas claras, lo cual se vio en su puesta en escena, además de como añadía al inicio, el buen rollo entre la banda, hace que aumente el interés y disfrutemos todos de su directo. Javier, su vocalista, posee una buena voz y es cercano con la peña, Santi, no para de hacer caras y posar para las fotos, algo que visualmente gana mucho en una banda, Oscar que ayuda en los coros y es el otro guitarra principal aporta otro registro vocal que hace que la banda suma enteros. Y Luis es sin duda el hilo conductor de Warg y el que incita al público y sirve de mediador entre ambas partes, divertido como nadie. De Rubén poco, ya que apenas se veía y estaba a los suyo que era dar caña.

Llamativa la versión de Iron Maiden con “The Wicker Man“, aporatndo su propia visión al tema, curiosos y llamativos los arreglos y solos en “In The Dusk Of Men” y “Ancient Times” por citar dos cortes.

En general, pasamos una animada tarde con una banda joven y con deseos de comerse el mundo. Eso hoy en día se agradece, su propuesta es buena y se nota el esfuerzo por hacer llegar de la mejor manera su producto. Si dejamos de lado las limitaciones de sonido y escenario, la banda se comportó a la altura y nos hizo pasar un buen rato que es a la postre lo que buscamos.

Esperamos verles en otro campo con mejores medios y seguro la sensaciones cambiaran, pero como primer toma de contacto ha sido un buen directo de Thrash melódico.

Set List de WARG (En negrita los temas nuevos)

Warg on the horizon Loki I Am Death Mastermind Ghost of tomorrow In the Dusk of men The Wicker Man (Versión de Iron Maiden) As The Warg Arise Ancient times Time Will Hide Bises.

Texto y Fotos: Paulo Lara Molina