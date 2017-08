WACKEN 2017 – Resumen del Viernes | 04/08/2017

Wacken – El viernes empezamos pronto con el Stoner y la pegada fuerte de High Fighter, que calentaron pronto a los pocos que se iban animando en la tienda. La propuesta de esta banda de Hamburgo es contundente y Mona su vocalista sabe como despertar a la peña y llamar la atención de los más despistados.

Sus temas se basaron en su nuevo disco y poco a poco la tienda se lleno de curiosos. El tiempo mejoraba por ratos, con un amago de lluvia, que hio que mucha gente se refugiara en la tienda.

La jornada tuvo momentos de lluvia, y de sol, pero el suelo ya estaba dañado así que poco importa el tiempo que haga de aquí en adelante, quizás que no empeore.

Emperor ofreció su particular Black Metal en su particular forma de entenderlo, ya sabéis, parecen oficinistas más que una banda de Black, pero son buenos haciendo lo que hacen.

Megadeth estuvo a la altura con un gran directo y temas fuertes. Me animo mucho sus temas y su energía esa noche. Marilyn Manson estuvo en su línea, sabes como empieza pero no como acaba. Y todo lo que haga entremedias es también una incógnita. Pero Marilyn Manson es así, nos guste o no, suele dar grandes espectáculos lo que sucede es que es así y aveces gusta más y otras no. Esta noche en Wacken, quizás no fue su mejor puesta en escena con excesivas parodias y juegos y loc uras propias, pero yo disfrute de sus temas y aunque se alargo demaciado, también perdió mucho tiempo en tonterías.

ASP los alemanes cerrarían con unos fans entregados, pocos, pero fieles. Una banda muy alemana y muy para un sector especial, que no es precisamente muy mayoritario, pero siempre animan y tiene temas curiosos.

Hoy la fiesta continua y hay varias bandas interesantes de ver, Powerwolf, Alice Cooper, el plato fuerte, Avantasia otra banda muy querida por aquí y muchas más que iremos avanzando a lo largo del día.

