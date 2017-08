WACKEN 2017 – Resumen del miércoles | 02/08/2017

WACKEN 2017 – La jornada previa del festival, siempre nos ofrece sorpresas, empezando por el buen tiempo, y como no con actuaciones, como tres de las mas importantes de ayer, como fue la inicial puesta en escena de Flotsam and Jetsam, la mítica banda de donde salio el sustituto de Burton, tras su trágica muerte en su gira por Europa. Newsted llegaría a convertirse en el bajista de Metallica y eso generaría toda otra historia paralela.

Pero la banda de Thrash nos regalaría sus mejores clásicos, potentes, rápidos y llenos de rabia, que fueron los que a la postre crearon su leyenda y quizás sus mejores discos y temas. La banda e vio suelta y cercana y con un gran sonido animo y mucho a una carpa llena que canto y grito sus temas.

Lo que vendría luego, era un clásico que acaparó más público si cabía en la carpa, y no eran otros que Ugly Kid Joe, que con sus temas enloqueció a sus incondicionales. Whitfiel Crane, se mantiene en buen estado de forma, lo que da pie a poder disfrutar sus clásicos de la mejor manera, de allí que “Cats in the Cradle” a mitad de su actuación, causo sensación entre sus incondicionales y hacia el final su otro gran tema “Everything About You” cerrarian una actuación memorable, con una versión de Motorhead que gusto mucho entre los asistentes.

La banda de Isla Vista, California se iría por la puerta grande y dejaría todo listo para que los canadienses Annihilator nos dejaran su original propuesta en esta nueva edición de Wacken. La banda empezaría diez minutos tarde, pero no importo la espera ya que la misma valió la pena. Jeff Waters, estuvo cercano y la banda sono compacta de principio a fin.

Como era de esperar los momentos álgidos de su actuación estarían marcados por los temas de su primera etapa. “Alice in Hell”, “Crystal Ann”, o “Fun Palace”, serían los que enloquecerían a sus fans. Se noto también una banda cercana y que se lo paso ben en el escenario con Jeff intercambiando opiniones con su público y agradeciendo el cariño de los suyos.

Luego vendrían más bandas Broomtown Rats y Crowbar, pero ya hablaremos de ellas más adelante. La noche era fría, pero no en exceso y se notaba en el ambiente que la jornada inagural se acercaba y todo lo que ello conlleva vivir una nueva aventura en Wacken.

Jueves 3 de Agosto:

Hoy a amanecido lloviendo fuerte, y por la noche callo una buena. De hecho ya esperabamos lluvia para el jueves. Al menos pronto por la mañana a parado y al mediodía, aunque nublado, hay amagos de dejarse ver el sol y esperamos que el tiempo mejore cuando arranque todo a las 15:00 con la banda de culto de Wacken Skyline. Las noticias de cara al resto del evento son positivas lo cual nos hace ver el festival con buenos ojos.

