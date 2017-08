WACKEN 2017 – Resumen del Jueves | 03/08/2017

Europe es una banda que contando dos o tres temas, el resto de su material me parece aburrido y Status Quo llena un espacio para los más antiguos en estas lides del Rock. Que como viene siendo habitual, esta habiendo un despertar de bandas muy clásicas del pasado que vuelven sobre todo para los festivales de verano que ven en estos un reclamo a su legado durante todos sus años de aportación a este estilo.

Y finalmente Accept con la Orquesta de República Checa, que era una de las bandas que causaba más expectación por lo que significa tocar con una orquesta en condiciones.

La sorpresa fue mayúscula, ya que tras cuatro temas normales, se paso a una pausa y dar entrada con ello a la orquesta, pero lo que vino a continuación fue un espectáculo instrumental. ¿y las voces? ¿Qué sucede que no podía cantar? La verdad, fue muy bonito de ver y todo lo que ustedes quieran, pero aburrido también, ya que lo que los fans queremos es escuchar sus temas, con o sin orquesta pero escuchar sus canciones clásicas y no que nos vendan una puesta en escena de su líder en plan instrumental y llevándose todo el crédito y miradas. Para eso lo vende como Wolf en solitario y no como Accept. Al final volvió el cantante para tocar algunos clásicos, pero me parecio una tomadura de pelo todo el espectáculo. Lo peor vendrá luego cuando nos lo quieran vender en CD con toda la parafernalia de haberlo grabado en Wacken y eso que acaban de editar un directo solo un día después.

Disfrutamos mejor de bandas como Napalm Death, Mayhem o NIle, en lo que también suelen llamar “Una noche para recordar”, vamos más ideas para vender, camisetas alusivas a la jornada, pero bueno todo es válido en este negocio.

La lluvia ya no volvería y no se le espera para el resto del fin de semana, espero que los encargados del tiempo acierten y aunque el terreno y el daño esta hecho, pueda al menos secarse y poder moverse con más facilidad.

Esto ha empezado y lo mejor esta por venir, como suele decirse.

