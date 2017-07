TUSKA 2017 – Resumen de la jornada del Viernes

TUSKA 2017 – Ha satisfecho con creces las espectativas, por la sencilla razón de que es un festival muy íntimo, muy cercano, con dos escenarios principales, que cumplen sus horarios y un tercero de bandas noveles y locales para apoyar a los más jóvenes que te permiten disfrutar en plenitud del evento.

Es cierto que no tiene la infraestructura de los grandes festivales que muchos conocemos (Wacken, Hellfest) por citar algunos o el amplio cartel de estos también, pero aún así cuenta con bandas punteras, y el detalle que nos permite disfrutarlo de otra manera, de una más cercana.

En sí no tiene comparación, no seria justo decir que es mejor o peor o que tiene esto o le falta aquello, simplemente es diferente y en la diferencia esta la clave y con ello en saber disfrutarlo y aceptarlo. Yo en lo personal con mi experiencia, lo he disfrutado en plenitud, he podido ver todas las bandas de los escenarios principales, comer, beber, y sacar buenas fotos, y hasta descansar y no perder detalle de las bandas, así que perfecto por mi parte.

Y ampliaremos más sobre este punto.Y de las bandas, todas han estado a la altura, gozado de buen sonido y respetado los horarios, como debe ser y parece ser norma en esta parte del mundo, por lo que 5 minutos antes de media noche, como la cenicienta, estaba todo acabado y tocaba retirada, para no tner problemas con nuestra hada madrina.

Me gusto la energía que dispara Suicidal Tendencies en escenario, la dulzura y fuerza de Anneke Van Giersbergen y su banda Vuur que os recomiendo, además de regalarnos dos temas de The Gathering que nos hicieron saltar y recordar viejos tiempos. La parte latina la dio Brujería, muy cercanos y campechanos, Insomnium, o los nuevos Opeth son una banda que van a llegar muy lejos, si no es que lo están ya. Su directo de los que recuerdas por mucho tiempo. Devin Townsend puso la nota progresiva, y tras verles en Hellfest, fue un regalo repetir en Tuska, además del regalo de ver a Anneke cantar unos temas con él, vamos momentos únicos.

Cerro Mayhem la carpa, con su Black Metal más oscuro y tradicional, envueltos en sus capas y parafernalia, excelentes y Sabaton y su Heavy Metal, cerraron con broche de oro una primera jornada intensa y para el recuerdo.

Y para hacerlo aun mejor el tiempo acompaño toda la jornada, no llovió y tampoco hizo un frío excesivo, eso o me he acostumbrado al frío nórdico demasiado rápido, lo cual tampoco estaría mal. Pero recomiendo abrigo y chubasquero, por si acaso.

Me voy a la cama, feliz, contento y sorpresivamente no tan agotado o destruido como en otros eventos similares, lo que me deja una buena sensación en el cuerpo y hasta llegue con ganas de escribir y lleno de ideas.

Mañana más…

Texto y Fotos: Paulo Lara M.

Comentarios

Comentarios