TUSKA 2017 – Previa del viaje al festival – 29/06/17

EN RUTA HACIA LO DESCONOCIDO: TUSKA FEST

Os escribo estas líneas mientras surco los cielos de Dinamarca, con destino a Finlandia y con ello a una nueva aventura, no solo de conocer un país, o lengua, comida y sus gentes sino un nuevo festival y no uno cualquiera, ya que acudimos a la celebración de su 20 aniversario, por lo que es ante todo un festival consagrado en Europa, en un país hasta cierto punto diferente, especial en lo que a estos sonidos se refiere y cuna de muchas bandas, lo que lo hace además un sitio atractivo de descubrir y que además siempre ha tenido buen gusto por las bandas elegidas y como no, esta ocasión no iba a ser la excepción. Encontraremos por tanto bandas como Avatarium, Vuur, Los incansables Sabaton, los americanos Brujería, Wintersun presentando su nuevo trabajo y la banda que más atrae por estos lugares, los oscuros HIM, que juegan en casa y sin duda será un espectáculo digno de ver.

Siempre es fascinante cuando acudes a un festival, por los preparativos, las ilusiones de ver tus bandas, el ansia y los nervios, que aumentan según se acerca la fecha del evento y como no del viaje, ese círculo que se nos hace en el estómago que nos recuerda que estamos vivos, bendita sensaciones. Emociones que a pesar de los años sigo experimentando y me hacen disfrutar cada evento como si fuera el primero, como un niño en sus primeras noches de navidad o reyes. Eso es lo que no tenemos que perder, es lo que nos mantiene vivos y alertas, por eso sigo disfrutando acudiendo a estos festivales, por muy agotador que sea, pero la experiencia, es lo que se te queda y nadie te lo puede quitar y si a eso le sumamos compartir con amigos, pareja ect, la experiencia suma y merece siempre la pena, créanme.

Este en particular el Tuska, es diferente, al ser la primera vez, que acudes a un país, una lengua, una ciudad y por tanto un evento lleno de preguntas, pero siempre con la misma ilusión.

No solo acudimos como un fan más, también con la responsabilidad de informar y traeros la mejor reseña, las mejores fotos, ser por tanto testigos y poder compartirlo con vosotros, que son lo que nos leen y nos hacen cada día más fuertes.

Debido a la ubicación de Helsinki y a la época del año, Junio/Julio será también un contraste de climas, que para esta edición, amenaza frío y lluvia, con temperaturas entre 10 y 13 grados centígrados e imagino que con la sensación térmica esta puede ser incluso menor, pero que nos es algo a lo que no nos hayamos enfrentado en el pasado en otros festivales, como Graspop, Wacken, Summer Breze o Hellfest, que son también parte de su atractivo. El formato del festival, menos saturado, con otros horarios, empezando a las 14 horas y terminando a la 1am u antes, tres escenarios, dos de ellos principales, permite tomárselo con más calma, o al menos eso esperamos, sin duda muchas de las ideas que llevamos preestablecidas cambiarán al llegar y aprenderemos nuevas, lo que aumenta la emoción, pero todo con calma, y disfrutando de cada segundo, minuto e instante de esta nueva experiencia en todos los sentidos.

Hay bandas que ya hemos visto en muchas ocasiones, como Sabaton o Suicidal Tendencies, Mayhem pero que siempre es un placer repetirles, o nuevas como Avatarium, Anneke Van Giersbergen Vuur, que nos emociona o los mismos HIM que hace poco paso por Madrid y otras más locales, lo que hace que la aventura se torne apasionada desde el inicio y más conforme nos acercamos a Finlandia.

Así que desde el aire, nunca mejor dicho os escribo estas líneas y os preparo para compartir juntos nuevas imágenes, nuevos recuerdos, nuevas ilusiones y por tanto nuevas experiencias. Tuska haya vamos.

