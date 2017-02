THE QUIREBOYS | 18 de Febrero | Cópernico (Madrid)

THE QUIREBOYS

Twisted Love Tour

Tan sólo unos pocos meses han pasado desde que Spike, Paul, Guy, Keith y Nick, o lo que es lo mismo, THE QUIREBOYS, pisaron un escenario en nuestro país, y ya los tenemos de vuelta. En aquella ocasión vinieron para presentarnos un acústico para el que contaron con sólo una parte de los componentes de la formación. Esta vez en cambio, el motivo era la presentación de su nuevo disco, “Twisted Love” y para ello se han presentado con la Banda al completo.

El lugar elegido fue la Sala Copérnico, ubicada en el Barrio de Chamberí, a las 20:00 del 18 de Febrero (excelente manera de celebrar, un poco tarde eso sí, mi reciente cumpleaños, acaecido el pasado 14 de Febrero..).

A las 20:00, con puntualidad británica salieron los teloneros, la Banda Turolense VISITANTES, al escenario.

Esta Banda, desconocida para prácticamente todos los representantes de los medios que nos encontrábamos en el recinto, interpretó durante 45 minutos un repertorio de rock en español, ante una audiencia mas bien escasa, como ya es habitual en los conciertos de los QUIREBOYS. Al parecer los fans de los británicos se esperan hasta el último minuto para acudir a sus eventos, porque lo cierto es que cuando llega el turno de Spike y los suyos, las salas siempre suelen presentar un aforo bastante importante.

VISITANTES es un Trío de Teruel compuesto por Alberto (Guitarra y Voz), Rubén (Bajo y Coros) y Gustavo (Batería), cuya música según ellos mismos definen, está aliñada con mucho amor y muchísimo….odio.

Para ser sincero no puedo decir que la música de VISITANTES haya hecho vibrar a la audiencia, en realidad conseguir esto es muy difícil cuando tus temas son desconocidos por el público. Pero los Turolenses hicieron todo lo que estaba en sus manos para conseguir divertirnos y prepararnos para lo que vendría después, y creo que en líneas generales, lo consiguieron.

Pasadas las 21:00 horas, los componentes de QUIREBOYS comenzaron su desfile sobre el escenario de una sala Copérnico que ahora sí, estaba a reventar.

Como mandan los cánones, el último en dejarse ver fue el cantante Spike, que ataviado con su ya famoso look a lo pirata roquero, arrancó los aplausos y las miradas de admiración de los presentes. Spike es un cantante muy carismático y un personaje del mundo del rock, pero también es una persona muy asequible. Antes de que se abrieran las puertas me lo encontré por las inmediaciones del recinto (creo que buscaba un bar por la zona….) y pude saludarle y desearle buena suerte.

Sonaron los primeros acordes de “Twisted Love” tema que da nombre a su nuevo álbum, y comenzó oficialmente la fiesta. Porque lo cierto es que si al escuchar este tema tu cuerpo no te pide juerga, te aconsejo dejar lo que sea que estés haciendo (bueno, antes termina de leer ésta crónica…), e ir corriendo a visitar al médico más cercano…

A continuación “Too Much” y tras éste, vuelta al último trabajo con “Gracie B”.

Si bien el motivo de la presentación de los QUIREBOYS era su nuevo trabajo discográfico, tan solo tres temas del mismo fueron interpretados en la sala Copérnico la noche del 18 de Febrero. El resto del repertorio consistió en una recopilación de los temas más emblemáticos de la Banda Británica. No faltaron éxitos como “Roses And Rings” “Monalisa Smile” o “I Don’t Love You Anymore”, que son ya obligados en las actuaciones de estos infatigables roqueros.

A lo largo de mi vida he acudido a muchos conciertos de todo tipo, y a bastantes de los QUIREBOYS. Os puedo asegurar que el ambiente festivo que consiguen crear Spike y los suyos, desde el primer momento, es único. Evidentemente esto se debe no sólo a la música, sino y sobretodo, al carácter y carisma del cantante. Pocos artistas tienen esa capacidad de generar un ambiente tan festivo con su sola presencia. Ese es el motivo por el que no importa cuantas veces al año se presenten en nuestro país, la asistencia del público a sus conciertos suele ser tan masiva. La gente siempre tiene ganas de juerga, y los QUIREBOYS saben darla.

Una de las cosas que admiro de estos veteranos roqueros, es su destreza musical. No necesitan rodearse de fuegos artificiales ni parafernalias varias para montar un buen show. Lo mismo da si vienen en un formato totalmente acústico que eléctrico..solo necesitan sus instrumentos, y la desgarrada voz de Spike para que toda la maquinaria funcione como un reloj suizo. En definitiva, THE QUIREBOYS es una banda que desafía la edad, el tiempo y hasta al alcohol….manteniéndose fresca y con una energía y nivel de entrega en el escenario que ya quisieran muchos jóvenes que empiezan a dar sus pinitos en esto del rock.

Si nunca has asistido a un concierto de los QUIREBOYS, te has perdido una experiencia inolvidable. Pero no te preocupes, con un poco de suerte dentro de unos meses volverás a tener la oportunidad de verlos en directo por nuestro país…espero que para entonces, no te quedes en casa.

SET LIST:

1- TWISTED LOVE

2- TOO MUCH

3- MISLED

4- THERE SHE GOES AGAIN

5- GRACIE B

6- THIS IS ROCK N ROLL

7- MONA LISA SMILE

8- BREAKING ROCKS

9- TRAMPS AND THIEVES

10- HEY YOU

11- I DONT LOVE YOU ANYMORE

12- ROSES AND RINGS

13- SWEET MARY ANN

14- 7 OCLOCK

——————

15- SEX PARTY

Texto y Fotos: Yanko Pla