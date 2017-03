SONATA ARCTICA + TRIOSPHERE + STRIKER | 5 de Marzo | La Riviera (Madrid)

Noche de contrastes.

El pasado domingo llegaban a Madrid tres llamativas bandas en tres estilos distintos dentro del Metal. La más clásica Striker, eran los abridores, luego Triosphere y cerrarían los cabezas de cartel Sonata Arctica, una banda muy querida por estos lares y con un Power Metal de a los calibres y que venían promocionando su nuevo trabajo >The NInth Hour< un disco muy bueno la verdad y que ya reseñamos en su momento.

Pero había otra banda que venía con fuerza y estos eran los canadiense de Striker que también presentaban su último álbum autodenominado >Striker>, que nos presentan na vertiente más clásica dentro del metal, pero muy acogedora y enérgica que nos puso a todos como motos en sus minutos de gloria, una media hora que se nos quedó corta.

Cinco discos posee esta joven banda compuesta por cuatro chicos, más un invitado en la guitarra para sus giras, que desean lo de toda banda novel, comerse el mundo y parece que poco a poco lo van consiguiendo. No había pasado un año y ya nos presentaban un nuevo trabajo, cargado como no podía ser menos de temas pegadizos, punzantes riffs y toda la energía de su juventud y amor por el heavy metal.

De su nuevo disco pudimos disfrutar de “Former Glory” y una de las mejores de su último trabajo “Born To Lose”, no sin antes hacernos un breve repaso por su amplia discografía. Cinco discos no es tarea fácil, y Striker, sabe que si quiere mantenerse en la lucha, debe seguir creciendo y que mejor forma que con grandes temas, de allí que su repertorio estuviese compuesto por sus temas más cañeros, enérgicos de su amplia carrera.

Desde que se escucharon sus primeros acordes, la banda salió con todo, era de esperar, pero si algo se me quedo grabado fue su personal estilo de hacernos disfrutar y de alguna manera hacernos revivir los 80´s con sus temas heavys, su forma de moverse en el escenario, eso que tanto gusta a los fans y que engancha a todos. No hay mejor concierto que aquel en donde la banda es cómplice de la buena vibra junto a sus fieles, y Striker lo hace de maravilla y de forma tan natural que es un gusto verles en directo. En especial Tim, su guitarra, que con sus poses y gestos se ganó a sus fieles a la primera y fue presa fácil de los fotógrafos del foso y uno de los más buscados por sus actos cómplices con el público.

Un sonido claro, un set list vibrante y temas pegadizos hizo fácil que la peña se metiera en calor muy pronto, si bien es cierto, era pronto y la mayoría del personal no había aún llegado, si tenía una buena cantidad de fans para hacernos saltar.

“Phoenix Lights” de su anterior disco >Stand In The Fire< fue otro de los más coreados. Una banda cercana con los suyos, con temas clásicos que se ganó a sus incondicionales y que crece como la espuma, gracias ante todo a trabajo duro, sacrifico y buenos temas.

STRIKER Temas:

Crossroads Former Glory Locked In Lethal Force Phoenix Lights Out for Blood Born to Lose Full Speed or No Speed Fight for Your Life

Seguido de ellos venia la banda noruega de Triosphere con su peculiar estilo y la voz inconfundible de Ida que nos ofrecía otra opción dentro de un género cada día más amplio. En esta ocasión con una oferta más melódica e incluso algo progresiva que nos hizo estar más pendientes de sus múltiples cambios y vertiginosos riffs, con seis temas, muy bien elegidos y largos para degustar su oferta desde el norte de Europa. La banda se limitó a repasar su discografía, ya que no tenemos nada nuevo de ellos desde 2014 y la verdad viendo su calidad, ya se echa de menos.

Es por ello lógico que basarán su set list en su último trabajo >The Heart Of The Matter< (2014), en cinco de sus temas y dejando “Driven” de >The Road Less Travelled< como su único representante, y uno de sus mejores dicho sea de paso. La verdad, su guitarra, Tor Ole es muy bueno, y una de sus piezas angulares en la que se basa su sonido, y que pudimos ver y disfrutar de cerca. Y es por ello que aun no entiendo como no tengan nada nuevo en el mercado, dada su alta calidad.

Un repertorio quizás corto, pero independientemente de ello, una buena oportunidad para sacarlos del armario y su frio Noruega y verles de cerca. Una banda con gran potencial que engrandeció el cartel y nos permitió disfrutar de varios estilos en una sola noche. Muy Bien Ida con su público, mostrándose cercana.

TRIOSPHERE Temas:

My Fortress Driven As I Call Breathless Relentless Heart’s Dominion

Llegaba la hora de los más esperados y por lo que estábamos allí esa noche de domingo, los finlandeses Sonata Arctica, que venían a promocionar y presentar sus nuevos temas del disco >The Ninth Hour< un disco de Power con todos sus antecedentes y buen gusto por la melodía, las baladas y la velocidad, cuando se ponen en ello, pocos les siguen el ritmo.

Debo admitir que Sonata Arctica, nunca ha sido una de mis bandas más seguidas, de allí que esperara este concierto y oportunidad de poder verles más de cerca, y de una vez por todas empaparme de sus temas y potencial, algo que a veces no haces en los grandes festivales.

La banda es buena y se lo curra, y goza de una gran cantante como Tony con una voz privilegiada, así como de un guitarrista, Elias, sobre el que se posa y basa casi todo sus sonido, que es un fiera y que gracias a un sonido perfecto, nos ofreció un vivo ejemplo de ello la pasada noche de marzo, con sus riffs, velocidad, técnica y peculiar forma de tocar y hacernos sentir. La verdad que fue uno de los momentos álgidos, en lo personal, poder verle tocar en directo, no está de más decir, que el resto de músicos están a su altura y que juntos componen una de las bandas en mejor estado de forma del mundo del Metal hoy en día.

Y como no podía ser menos, la voz de Tony, limpia y espectacular, cautivo a sus fieles esa noche, y además es un tío cercano con los suyos, algo que siempre apreciamos los que estamos allí abajo.

La banda nos ofreció cinco temas nuevos y un amplio repaso a su ya extensa discografía, lo que para sus fans, era un sueño hecho realidad. La banda gana enteros con sus temas rápidos y cambios de ritmo, se vuelve un poco sosa en los temas lentos, pero aun así debo admitir, que uno de los más coreados y que mejor sonó fue “We Are What We Are” y nos dejó todos los matices de sus voz ante nosotros y porque es uno de los mejores cantantes del género hoy en día.

Una velada interesante con tres estilo distintos dentro de un amplio marco, como lo es el metal, lo que para una cita, no deja de ser apasionante y divertido, buenos temas, tres bandas de gran calibre y ver en directo a tus ídolos y tus temas preferidos es siempre algo para recordar.

Sonata Arctica, seguirá sin ser una de mis bandas preferidas, pero no por falta de empeño, disfrute mucho de su directo y calidad, así como de algunos temas de su nuevo disco que más me han gustado, como “Closer To An Animal” o “Fairytale”, pero es algo personal y de gustos. Son muy buenos en lo que hacen y prometo verles con atención a próxima vez que coincidamos en algún festival.

Gran manera de cerrar una noche de domingo.

SONATA ARCTICA temas.

Closer to an Animal Life The Wolves Die Young In Black and White Tallulah Fairytale FullMoon Among the Shooting Stars No More Silence Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploited We Are What We Are The Power of One Misplaced I Have a Right Don’t Say a Word Outro

En negrita los temas nuevos

Texto y Fotos: Paulo Lara Molina