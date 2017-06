PRE – DOWNLOAD | FÓRUM FNAC CALLAO | 13/06/2017

Asistimos a la presentación del festival en la capital.

El 13 de junio fue el día en el que ocurrió un acontecimiento nunca antes visto: Hamlet dió su primer acústico en 30 años de carrera.

Me parece notorio resaltarlo porque además de ser un hecho significativo en sí mismo, demuestra que el grupo se enfrenta a nuevos retos a pesar de ya tener una carrera labrada y ser un referente nacional dentro del metal.

No estuvieron sólos, Somas Cure y Virgen estuvieron también en este formato acústico previo al festival Download que tendrá lugar en Madrid, los días 22, 23 y 24 de junio en la Caja Mágica. Y con Lizzies se habló del tema de la mujer en el rock y el metal.

El evento fue conducido por Marta Vázquez, periodista y locutora de Rock FM. Ella resaltó que este festival apuesta por las bandas emergentes y que iba a ser una experiencia única.

Los acústicos: breves pero esenciales.

Somas Cure tocó 3 temas:

– La Huída (Mitos)

– Adicta (Éter)

– Helios (Mitos)

Ellos siempre están al pie del cañón y dan pasos firmes en su carrera. Aunque cuesta poner un pero, personalmente esperaba escuchar más temas de su nuevo trabajo “Éter”. Su vocalista, Txema Fonz, hizo alusión a que haciendo este formato se versionan a ellos mismos…así que habrá que esperar a la siguiente cita. Que no será la del festival, ahí nos espera tralla de la buena, amig@s.

Estar en el Download es un logro y se muestran orgullosos de ello.

Con Virgen fueron 2 temas:

– Cuello Libre

– El gran Mondongo

Su vocalista, Jorge Vileilla, remarcó que Todos (jóvenes y mayores) hemos de estar unidos.

La banda es de Valencia por lo que no pudo estar al completo. Dos amigos, Dani y Carlos cubrieron estas bajas y ya están bautizados como parte de la familia.

Este set se me hizo excesivamente corto, con lo que no me puedo perder su show dentro del festival.

Al terminar esta crónica os pongo el horario y localización de estos grupos dentro del festival.

La charla de Marta Vázquez con Lizzies caldeó el ambiente. Este tema lo oímos día tras día en los medios de comunicación, cuando una mujer es ingeniera o directora parece que llama más la atención. Y sobre ésto hay opiniones para todos los gustos. Lo que no se pueden tolerar son las faltas de respeto y salidas de tono a las que se hicieron referencia durante la entrevista.

Importa ir hacia delante, no dejar de avanzar. Apoyarnos entre tod@s. Tolerancia cero. Feminismo significa igualdad entre hombre y mujeres.

Y llegamos al acústico de Hamlet:

– Desaparecer

– Ser o no ser

– Antes o después

– Imaginé

Los fans allí presentes, se emocionaban cada vez que Molly (vocalista) presentaba el siguiente tema. Él ha sido de los pocos que he visto que se levantan e interactúa directamente con el público. Ésto de muy de Molly, le encanta vivirlo también desde abajo y eso es muy grande.

Me pareció muy buen acústico y me dejó con ganas de más.

Horarios Hamlet Viernes, 23 junio. 19:20 Escenario Principal 1 Lizzies Jueves, 22 junio. 21:45 Escenario 4 Virgen Jueves, 22 junio. 00:50 Escenario 4 Somas Cure Viernes, 23 junio. 20:10 Escenario 4

Texto: Jésica Cristóbal

Fotos: Yanko Pla

