PARADISE LOST | 23 de octubre | Razzmatazz 2 (Barcelona)

BRILLANTES EN LA OSCURIDAD

Los británicos PARADISE LOST regresan de gira a Barcelona para presentar su último trabajo “Medusa”. Una obra que para muchos comentan el rejuvenecimiento de la formación, ofreciendo un soplo de aire fresco musicalmente hablando. Para esta visita tenían como acompañantes los estadounidenses PALLBEARER y los portugueses SINISTRO. Una alineación de bandas diferentes entre ellas, pero con un espíritu oscuro y umbrío en común.

Los lusos serían los primeros en ofrecer esa oscuridad ante una sala bastante vacía. Siendo entre semana es complicado a veces poder ver a todas las bandas. Pero los que no pudieron adentrarse a este concierto, comentar que los que conocían a SINISTRO se sorprendieron. El cuarteto, liderado por la cantante Patricia Andrade, ofreció una buena dosis de post-metal. Su estilo musical, la actuación de Patricia en el escenario y su espectáculo lumínico representaron fielmente a lo que sería un ataque de locura. El registro vocal de la increíble cantante, controlando entre chillidos y susurros, y la estroboscopia de los flashes dejaron ensimismados a mucha gente de la sala.

Ritmos pesados y lentos eran los ingredientes ofrecidos de la banda. Más pesado incluso es lo que iban a ofrecer PALLBEARER. Temor en estado puro. Los estadounidenses volvían a Barcelona para presentar su último trabajo llamado “Heartless”. Para muchos se les hizo corto, debido a la longevidad de sus temas. Pero la banda tuvo el placer de poder disfrutar en vivo pedacitos de todos sus trabajos: Estrenando en vivo “Heartless”, de su último trabajo, hasta recordar su aclamado “Foreigner”. Un contundente doom metal que dejó atónito a más de uno en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Para muchos ha sido como un retorno. Es evidente que cuando llevas años y años dentro del mundo de la música te encuentres con etapas de investigación. Todos sufrimos por ello, pero las raíces no hay que olvidarlas. Y esto es lo que viven actualmente PARADISE LOST. Desde hace unos años, la banda británica luce de pilas cargadas y nos van sorprendiendo con sus trabajos. Y es que no hay mejor unión que tener una banda bien forjada y sólida, como la que disfrutan ellos.

Con una decoración inspirada en su último trabajo “Medusa”, Nick Holmes y los suyos empezaban con “From the Gallows”. Seguidamente, un sorteo de canciones de casi toda su discografía es la que ofrecieron en vivo. La banda cuenta con un sonido espectacular y nos encontramos con un Nick Holmes en forma. No siempre teníamos la oportunidad de gozar un buen directo de la banda pero para esta ocasión, se desbordaron. Sin lugar a duda, el público que estaba presenta en la sala Razzmatazz estaba exaltado de poder disfrutar temas como “An Eternity of Lies”, “Enchantment”, “True Belief”, “Faith Divides Us – Death Unites Us”, “As I Die” entre otras.

Con “The Last Time” se despidieron PARADISE LOST después de ofrecer un concierto magnífico. De este modo finalizaba la visita de las tres bandas que formaban esta gira. El público quedó ensimismado y con una satisfacción de poder haber empezado la semana de este modo: bien acompañado de gente y buena música.

